باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار عزیزالله ملکی در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات پلیس در حوزه مقابله با جرایم، اظهارداشت: از ابتدای سال جاری شاهد کاهش ۱۳ درصدی وقوع سرقت‌ها و افزایش ۲۰ درصدی کشفیات بوده‌ایم. بیش از ۸ هزار سارق دستگیر و ۶۶ باند سرقت متلاشی شده است. همچنین در سرقت‌های مسلحانه کاهش ۴۴ درصدی و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش حدود ۳۰ درصدی ثبت شده است.

او افزود: تنها در یک ماه گذشته ۱۲ باند سرقت شناسایی و منهدم شد و ۶۲ سارق به ۱۶۶ فقره سرقت اعتراف کردند. این موفقیت‌ها نتیجه تلاش پلیس آگاهی و همکاری مردم در نگهداری بهتر از اموالشان است.

فرمانده نیروی انتظامی فارس با اشاره به تمرکز نیرو‌ها بر رده‌های تخصصی گفت: ۱۱ درصد نیرو‌های ستادی به یگان‌های عملیاتی منتقل شده‌اند. در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز طی یک ماه گذشته چند محموله سنگین به وزن ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم در ورودی استان کشف شد.

او درباره مقابله با خودرو‌های شوتی و قاچاق کالا گفت: بیش از ۳ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که نسبت به گذشته جهشی ۱۶۶ درصدی داشته است. همچنین حدود ۱۶ هزار خودرو شوتی و دارای تغییر وضعیت توقیف شده‌اند.

فرمانده نیروی انتظامی فارس در ادامه به اقدامات پلیس در برخورد با اتباع غیرمجاز، اراذل و اوباش و معتادان متجاهر اشاره کرد و گفت: در حوزه کشف مواد مخدر و دستگیری خرده‌فروشان نیز افزایش ۱۳ درصدی ثبت شده است. تلاش ما بر این است که با همکاری دستگاه قضایی و حمایت استاندار محترم، رضایت حداکثری مردم را جلب کنیم.

او در پایان با اشاره به مشکلات ترافیکی شیراز تأکید کرد: موضوع ساماندهی خودرو‌های حمل بار و کنترل معضلات ترافیکی نیز در دستور کار پلیس قرار دارد.