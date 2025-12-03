باشگاه خبرنگاران جوان - مستند "بدون گریم" به کارگردانی سعید پرویزی، خبرنگار و مستندساز شیرازی، به بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره "سینما حقیقت" راه یافت.
این مستند روایت زندگی مادری سالخورده است که چهار دهه است بدون هیچ پشتیبانی، از ۲ فرزند معلول مبتلا به بیماری پیشرونده SMA مراقبت میکند؛ بیمارانی که بدون دریافت داروی ماهانه، توان عضلانی خود را از دست میدهند.
داروی خارجی این بیماری با قیمت سنگین و محدودیت واردات به دلیل تحریم، سالها بیماران را در تنگنا گذاشته بود، اما تولید نسخه ایرانی آن توسط یک شرکت دانشبنیان، کورسوی امیدی تازه ایجاد کرده است.
پرویزی خبرنگار صدا و سیمای مرکز فارس که پیشتر گزارشهایی در حوزه فساد و شبکههای قاچاق تهیه کرده بود، اینبار دوربین را به سوی واقعیتی انسانی و کمتر دیدهشده برده و نخستین تجربه جدی خود در مستندسازی را به محک جشنواره گذاشته است.
عوامل مستند بدون گریم شامل سعید پرویزی نویسنده و کارگردان، مسعود احمدی مدیر تصویربرداری، مهرداد سهامی و فرامرز بیات دستیاران تصویربرداری، محمد کشاورز صدابردار، شیما پورسهمالدینی تدوین، مجید امین زاده گوهری مدیر تولید، شعله سمیعی منشی صحنه و سعید پرویزی و حسین غضنفرنژاد تهیه کنندگان هستند.
جشنواره ملی و بینالمللی سینماحقیقت از ۱۹ تا ۲۵ آذر در پردیس سینمایی ملت در تهران برگزار خواهد شد.
منبع: سینمای جوان