او با اشاره به برگزاری بزرگترین رویداد پنج جانبه صنعتی جنوب کشور در شیراز در قالب پنج عنوان نمایشگاهی صنعت، متالورژی، صنعت برق، صنعت چوب و ابزارآلات افزود: این رویداد جامع و پنج جانبه از تاریخ ۱۸ تا ۲۱ آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان فارس برگزار میشود.
برنهاد با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگر، نقش صنایع کوچک در تکمیل زنجیره تولید، تامین نیازهای صنایع بزرگ و ایجاد ارزش افزوده پایدار، حیاتی و راهبردی است، اظهارکرد: بهویژه در شرایطی که اقتصاد ملی در مسیر ثبات و رشد قرار دارد و سیاستهای دولت بر توسعه متوازن منطقهای و تقویت زیرساختهای تولیدی متمرکز شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس عنوان کرد: استان فارس با دارا بودن ۶۴شهرک و ناحیه صنعتی و یک منطقه ویژه اقتصادی، از نظر تعداد شهرکها و نواحی صنعتی، رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است؛ این گستره کمنظیر زیرساختی، نهتنها بیانگر ظرفیت عظیم استان برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است، بلکه زمینهای مطمئن برای توسعه صنعتی، گسترش فعالیتهای دانشبنیان و ایجاد اشتغال پایدار در سراسر فارس فراهم میسازد.
برنهاد افزود: تاکنون از بیش از هفت هزار و ۷۰۰ قرارداد سرمایه گذاری با متقاضیان و سرمایه گذاران افزون بر سه هزار و ۷۸۰ واحد با اشغال بیش از ۴۸ هزار نفر پروانه بهره برداری دریافت کرده اند که چنین ظرفیتی سبب شده است که شهرکهای صنعتی فارس بهعنوان یکی از مهمترین نقاط اتکا برای استقرار صنایع کوچک و متوسط در جنوب کشور شناخته شوند.
او ادامه داد: شهرکها و نواحی صنعتی فارس، علاوه بر ایجاد زیرساختهای فیزیکی استاندارد برای استقرار صنایع، با ارائه خدمات نرمافزاری شامل مشاورههای فنی، حمایتهای توسعه بازار، خدمات فناوری، آموزشهای تخصصی، اتصال به شبکه تامین و تسهیل تعامل با شرکتهای دانشبنیان، بهعنوان حلقهای کلیدی در ارتقای بهرهوری و توانمندسازی واحدهای صنعتی ایفای نقش میکنند؛ این حمایتها، مسیر رشد صنایع کوچک و متوسط را هموار کرده و رقابتپذیری آنها را در بازارهای داخلی و صادراتی افزایش میدهد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس عنوان کرد: برگزاری نمایشگاهها، یکی از مؤثرترین ابزارهای ارائه توانمندیهای صنایع، عرضه نوآوریها، معرفی محصولات جدید، شبکهسازی حرفهای و توسعه بازار است؛ نمایشگاهها بستری پویا برای تبادل دانش فنی، ایجاد ارتباطات بینصنعتی، بررسی فناوریهای روز و شکلگیری همکاریهای اقتصادی پایدار فراهم میسازند؛ در شرایط کنونی، نقش نمایشگاهها در تقویت زنجیره ارزش، توسعه بازار محصولات داخلی و تسهیل فرآیند تجاریسازی برای صنایع کوچک بیش از گذشته اهمیت یافته است.
برنهاد گفت: این مجموعه نمایشگاهی، جلوهای روشن از پویایی صنعتی استان فارس و تلاش بیوقفه فعالان تولید برای دستیابی به توسعه پایدار است؛ برگزاری همزمان این پنج نمایشگاه، نهتنها فرصتی برای عرضه دستاوردهای فنی، مهندسی و فناورانه استان و کشور فراهم میکند، بلکه بستری ارزشمند برای شکلگیری ارتباطات اثربخش میان تولیدکنندگان، تامینکنندگان، سرمایهگذاران، شرکتهای دانشبنیان و مجموعههای صنعتی است.
او ادامه داد: شرکت شهرکهای صنعتی فارس بهعنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از صنایع کوچک و متوسط، با تمرکز بر توسعه زیرساخت، ارتقای بهرهوری، تقویت زنجیره ارزش و توانمندسازی واحدهای تولیدی، همواره تلاش کرده است تا ضمن ایجاد بسترهای فیزیکی استاندارد، نقش پیشران توسعه صنعتی را در استان به بهترین شکل ایفا کند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس تصریح کرد: این رویداد پنججانبه نشان میدهد که چگونه میتوان با اتکا به ظرفیتهای محلی، دانش فنی بومی، سرمایهگذاری هدفمند و همکاری میانبخشی، مسیر خودکفایی صنعتی و توسعه فناوریمحور را هموار ساخت؛ شرکت شهرکهای صنعتی فارس با حمایت فعال از حضور واحدهای تولیدی مستقر در شهرکها، بر این باور است که تعامل چهرهبهچهره میان فعالان صنعت، فناوری و سرمایه، موجب تقویت شبکه تامین، تسهیل انتقال فناوری، گسترش بازار و شتاببخشی به فرآیند تجاریسازی نوآوریها خواهد شد.
برنهاد اظهارکرد: چشمانداز ما، صنعتی شدن فارس بر پایه فناوری، بهرهوری و توسعه پایدار است؛ صنعتی که علاوه بر افزایش تولید و اشتغال، با رعایت الزامات زیستمحیطی، موجب بهبود کیفیت زندگی شهروندان و رشد متوازن اقتصاد شهری و روستایی شود؛ نمایشگاه پنججانبه صنعت، نماد این عزم مشترک و فرصتی ارزشمند برای نمایش آیندهای پویا، فناورانه و امیدآفرین برای صنعت فارس است.
بزرگترین رویداد صنعتی جنوب کشور در قالب پنج عنوان نمایشگاهی تخصصی از ۱۸ تا ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی فارس میزبان صنعتگران و فعالان اقتصادی از سراسر کشور خواهد بود.
