سخنگوی وزارت امور خارجه برای تسهیل و تقویت ارتباط علمی دانشگاه‌های ایران با مراکز آموزشی و پژوهشی جهانی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ اسماعیل بقایی که برای شرکت در مراسم اختتامیه چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به شیراز سفر کرده بود، چهارشنبه در دانشگاه شیراز حضور یافت و با علیرضا افشاری‌فر رئیس این دانشگاه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه، در این دیدار بر آمادگی وزارت امور خارجه برای ایفای نقش تسهیل‌گری در راستای گسترش تعامل و همکاری بین دانشگاه‌های کشور و مراکز علمی و پژوهشی منطقه و جهان تاکید کرد.

بقائی با اشاره به روابط خوب و مستمر حوزه سخنگویی وزارت امور خارجه با دانشگاهیان، از جمله از طریق برگزاری جلسات منظم هفتگی با دانشجویان و اساتید دانشگاه‌های مختلف در نشست‌های سخنگویی و تبادل نظر درباره موضوعات سیاست خارجی، از حضور و مشارکت دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز در این نشست‌ها و رویدادهای پژوهشی مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجی استقبال کرد.

رئیس دانشگاه شیراز در این دیدار ضمن تشریح ظرفیت‌ها و جایگاه علمی دانشگاه شیراز، آمادگی این دانشگاه را برای مشارکت فعال در دیپلماسی علمی و فناوری کشور اعلام کرد.

افشاری فر همچنین خواستار مساعدت وزارت امور خارجه در جهت تقویت تعاملات دانشگاه شیراز با دانشگاه‌ها و مراکز علمی-تحقیقاتی منطقه و جهان در زمینه‌های مختلف شد.

برگزاری آزمون اختصاصی ارتش با حضور بیش از ۲۰ هزار داوطلب در کشور
آزمون استخدامی دادگاه‌های صلح فارس در شیراز برگزار شد/ پذیرش ۳۳۹ نیروی اداری
آغاز پویش حالت پرواز در فارس/ حرکتی ۳۰ روزه تا اعتکاف برای اوج معنوی
اعتکاف نیازمند پیوست رسانه‌ای منسجم در جنگ شناختی امروز است
اختصاص بیش از ۹ هزار تن نهاده های دامی برای بهره برداران
موافقت وزیر راه با طرح اتصال آباده به آزادراه اصفهان-شیراز
روایت نصر، رمز پیروزی جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی
استکبارستیزی، عدالت‌خواهی و پیشرفت سه محور اصلی حرکت دانشجویی
انتخابات پیش‌رو آزمونی بزرگ برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی است
