دبیرکل شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر کشور در کرمان گفت: کلمه آزادسازی کشت خشخاش که اخیرا شایع شده بود برای کشور مساله ساز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مرضیه السادات حسینی راد _ سردار حسین ذوالفقاری در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان که درسالن پیامبراعظم کرمان برگزار شد، گفت: یکی از مسائلی که ما در قالب یک لایحه جدید قانونی دنبال می‌کنیم تا ضعف‌های عملکرد مبارزه درحوزه مواد مخدر را کم کنیم کشت شقایق اولیفرا به عنوان ماده اصلی تولید مخدر‌های دارویی مورد نیاز پزشکی کشور است.

وی افزود: در تامین مواد مخدر، ماجز ۷ کشور مجازتولید مواد برای مصارف دارویی خودمان طبق کنواسیون جهانی سال ۱۹۵۳ بودیم از قبل انقلاب، اما خودمان بعد انقلاب کشت را ممنوع کردیم، اما از کنواسیون خارج نشدیم، امروزه کشور‌های دیگر عضو کنواسیون دراین حوزه کارمیکنندو به راحتی نیاز‌های دارویی شان را تامین وحتی به دیگر کشور‌ها صادرمی کنند.

وی بیان کرد: کشور ما نیز به سبب کشفیات موادمخدر نیاز‌های دارویی خود را تامین می‌کرد، اما ازسال قبل به سبب کاهش کشفیات به سبب کاهش ورودی، وزیر بهداشت کمبود ماده اولیه تولید مخدر‌های دارویی را تذکر دادند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور بیان کرد: درجلسات تخصصی که برگزار شد جمع بندی این شد که کشت شقایق اولیفرا به عنوان ماده پیش نیاز تولید مخدر‌های دارویی دنبال شود قابل توجه اینکه این شقایق توسط افراد عادی به هیچ وجه قابل استحصال نیست بلکه تحت پروتکل‌های تعریف شده قابل استحصال است وماده مخدری که به راحتی بتوان از آن فراوری کرد نیست.

وی تاکید کرد: با کشت این گیاه ۹۰ درصد تامین مخدرهایمان ازهمین شقایق اولیفرا انجام خواهد شد، پیشنهادات مختلفی شده وبراساس ماده ۴۱ و تبصره‌های آن مجوزی که کار تحقیقاتی انجام شود و برآورد ما این است که به زودی انجام شود.

تولید مخدرهای دارویی با کنترل انجام می شود

وی با تاکید براینکه کشت خشخاش ازاد نشده است تصریح کرد: اگر چنانچه لازم باشد تامین مخدر‌ها با کنترل‌های لازم انجام شود این مساله در دولت تصمیم گیری می‌شود وباید بگوییم کلمه آزاد شدن کشت خشخاش برای کشور مساله ساز شد، مجوزکشت هم قابل بحث نیست و کشور هم به این جمع بندی نرسیده که نیازمندکشت خشخاش باشیم.

وی از دیگر بند‌های این لایحه قانونی که قرار است به مجلس ارائه شود کاهش مصادیق اعدام و نیز قطعیت مجازات برای کسانی که دراین حوزه مجرم بوده وجرم شان ثابت شده است به گونه‌ای که حتی یک روز از مجازات این افراد موثر درقاچاق مواد مخدر کم نشود.

وی گفت: همچنین که بیمه افرادی برای درمان می‌آیند باید اصلاح شود در قانون جدید، مراکز امید زندگی بجز بخش درمانش که تحت نظارت است بقیه امورخودگردان باشد و هزینه نیاز نباشد ازطرف ما پرداخت شود.

سردار ذوالفقاری بیان کرد: همچنین برخی مسائل سلیقه‌ای بین دستگاهی درحوزه مبارزه با مواد مخدر، مانند واگذاری خودرو‌های کشفی به دستگاه‌ها تا دیگر مسائل محل اختلاف خاتمه داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی تصمیمات درحوزه دانش آموزی باید بازنگری شود اظهار کرد:اینکه والدین درعمل چیز دیگری انجام می‌دهند ودانش آموز با مسائل دیگری روبروست تاثیراقدامات ما را کم می‌کند در نتیجه ما باید روی والدین نیز کارکنیم واز پایه باید مسائل را تعمیم دهیم.

رنگ بندی معتادین درکشور انجام می شود

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: در تشکل‌های مردمی کاری شروع کردیم از دولت شهید رئیسی وطرح آن را از ستاد اربعین وام گرفتیم ستادمرکزی و ستاداستانی برای پیشگری از مواد مخدر جلو ببریم و از ظرفیت‌های مردمی کمک بگیریم و در قالب کمیته‌هایی مردم را درگیر امرپیشگیری کنیم.

وی اظهار کرد: اگر عملکرد وتلاش ما منجر به کاهش ابتلا یک نفر به مواد شود قطعا خوب است، از نظر ما اساس کار درحوزه موادمخدر بحث پیشگیری است، تحربه جهانی و کشوری این را نشان می‌دهد.

وی افزود: اگر همه دلسوزان کشور روی مساله پیشگیری کار کنندیا نگاه مربیگری نزد معلمین در کشور مطرح باشد افراد مسیرشان را بهتر انتخاب می‌کنند.

وی بیان کرد: واقعیت مساله مواد مخدر این است که این معضل جهانی است و همه کشور‌های دنیا به این مساله توجه جدی دارند هرچند اعلام می‌شود ۳۰۰ میلیون نفر در عالم درگی اعتیاد موادمخدر هستند، اما قطعا این رقم بیشتر است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشورمان گفت: اکنون روان گردان‌هایی در بازار‌های جهانی موجود است که تا شناخته بشوند گاهی دو سال بین مردم مصرف می‌شود، اما هنوز برایشان جرم نگاری نشده است.

سردار ذوالفقاری تصریح کرد: مصرف گل در بین جوانان نگرانی بیشتری ایجاد کرده است هرچند که ما برای تاثیر روی کاهش مصرف جامعه جوانان کار‌های زیادی باید انجام دهیم.

وی افزود: وظیفه اصلی ستاد سیاست گذاری برنامه ریزی و نظارت است و کل بودجه مبارزه با مواد به ستاد نداده نشده ونخواهند شد.

وی تاکید کرد: تلاش می‌شود بودجه‌های استانی مبارزه با مواد مخدر درقالب ستاد داده شود تا بتوانیم به امر مبارزه کمک بیشتری کنیم اخیرا نیز به بهزیستی و سپاه وناجا کمک‌های تخصیص داده شد.



معاون رییس جمهور ودبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشورافزود: ما آسیب شناسی درهمه حوزه‌ها را دربرنامه داریم از تجارب مختلف کمک گرفتیم، بخشی که موردتاکید رییس جمهور است بحث تحول در د رمان است اینکه افرادی که امکان ترک کامل ندارندمدیریت شوند تا دست قاچاقچیان کوتاه شود که این مدل در خیلی ازکشورهامطرح شده وافرادی که امکان ترک را به دلایلی ندارند مصرف شان تامین شود تا به سمت تجاهر ویا مواد ناسالم نروند.

وی بیان کرد:در طرحی که با کمک دوستان در وزارت بهداشت داشتیم تصمیم براین شد که معتادین در کشور رنگ بندی شوند دسته اول که قابل درمان نیستند باید مدیریت تامین شوند و ۳ گروه درمان وترک مصرف وزندگی شان برنامه ریزی شود این طرح مدت ۸ ماه درحال برنامه ریزی وتدوین است وامیدوارم بتوانیم بهترین تصمیم را بگیریم.

کلینیک های ترک مواد مدیریت مصرف می کنند

وی بیان کرد: نمی‌توان صرفا گفت اعتیاد بیماری است اکنون مشکل این است درخیلی ازکلینیک هایمان مدیریت مصرف انجام می‌شود.

ذوالفقاری گفت: اگر تجاهر به اعتیاد دیده شد و یاکسی در خیابان بی سرپناه بود با دستور قضایی باید حرکت کرد و در سمت دیگر قضیه هرسطح اعتیاد را باید بتوان مدیریت کرد.

وی درحوزه پیشگری در مدارس و دانشگاه‌ها نیز اظهار کرد: شاید مثلا بتوان با چاپ یک جزوه چندصفحه‌ای از کارگاه‌های مختلفی که برگزار می‌شود افرادی که حس بگیرند درمحیط کار گاهی دو جمله به بچه‌ها بگویند که این نکات کلیدی تاثیرگذاری بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه کرمان شهرسردار سلیمانی سرزمین مردی است که نگران انحراف جوان ناشناس بود به خاطره‌ای از سردار سلیمانی اشاره کرد وگفت: یک روز جلسه مهمی درباره داعش داشتیم بعد از جلسه سردار سلیمانی گفت من خوزستان ماموریت داشتم وقتی خواستم سوار ماشین بشم خانمی جلویم را گرفت و گفت من یک پسرم شهید شد ولی نگران یکی بچه هایم هستم که راه دیگری می‌رود سردار شماره آن فرزندش را گرفته وقول داده بود پیگیری کند و تا لحظه آخراز این دست نگرانی‌ها برای انحراف جوانان مملکت داشت وگا‌ها شخص تماس می‌گرفت با فرد وبا وی صحبت می‌کرد.