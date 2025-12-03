۷۵۰ میلیارد تومان از محل فروش خودروهای مواد مخدر در حساب داریم/ ۹۸شبکه مواد مخدر منهدم شده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - رئیس کل دادگستری استان کرمان در نشست ستاد مبارزه با مواد مخدر استان کرمان که با حضور دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور برگزارشد، گفت: بعد ازسفر دوسال قبل رییس قوه قضا به کرمان و بازدید از پارکینگ خودرو‌های موادمخدر و نابسامانی مرکز نگهداری و رهاشدن این خودروها، کارگروهی شکل گرفت و سامان دهی خودرو‌ها انجام شد.

ابراهیم حمیدی افزود: اکنون در پارکینگ خودرو‌ها وضعیت مناسبی شاهد هستیم و ۶ مرحله مزایده برای فروش خودرو‌ها انجام شد و برخی مزایده‌ها بزرگ‌ترین‌ نوع مزایده درکل کشور بود و مجموعا ۱۳۷۶ خودرو فروش رفت.

وی گفت: وجه فروش خودرو ۷۵۰ میلیارد تومان در حساب‌های مرتبط است که اگر این اتفاق رخ نمی‌داد در اثر سرما و گرما خودرو‌ها از بین می‌رفتند.

حمیدی تصریح کرد: روندبرگزاری مزایده‌ها باید ادامه داشته باشد و تعیین تکلیف شوند و ما امروز ۸۷۸ خودرو داریم که همه این خودرو‌ها نیز در روند رسیدگی قضایی قرار دارند و یا در مرحله جمع بندی هستند که ۷۴۰ خودروی سبک و ۷۳ دستگاه ماشین سنگین و ۶۵ موتورسیکلت تعیین تکلیف خواهد شد.

وی افزود : ۵۷۹۴ گوشی تلفن همراه از قاچاقچیان کشف و باید تعیین تکلیف شود، ۴۹۹ گرم طلاجات نیز مرتبط با موادمخدر است که ساماندهی و منتظر تعیین تکلیف هستند و نیز پرونده ۷۸ اموال غیرمنقول در اختیار شورا قرار گرفته و نیز چهار واحد از منازل مسکونی نیز به مزایده گذاشته شده و ۲ تا فروش رفتند .

حمیدی تصریح کرد: شما سال‌ها در فراجا بودید نکته‌ای مطرح میکنم ما در ۴۷ سال مبارزه با موادمخدر بیشتر دنبال کار‌های سلبی بودیم تا ایجابی که عمدتا فراجا و دستگاه قضایی درگیر حوزه مواد مخدر بودند امروز ۶۰ درصد زندانیان استان مرتبط با موادمخدر هستند که نشان ازحجم بالای پرونده می دهد که باربزرگی بر دوش ماست وقت ان است اقدامات گذشته برای مبارزه را بازخوانی کنیم که چقدر ناموفق بودیم، چون به مسایل ایجابی نپرداختیم موفقیت مان کم بوده است.

رییس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: چهار یا ۵ استان درگیر موادمخدر که در جنوبشرق کشور هستند که اگر با نگاه ویژه به آن توجه شود موفقیت هایشان در مبارزه با مواد مخدر بیشتر می شود.

احمد یوسفی دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان نیز دراین جلسه گفت: باحمایت استاندار کرمان و همراهی دادگستری و دادستان‌های مناطق مختلف موفق شدیم مرکز امید وزندگی را به جز در کرمان در زرند وجنوب کرمان نیز در دستور کار قراردهیم.

وی بیان کرد: مهم‌ترین چالش امروز ما منابع مالی برای پیشگیری و درمان است.

احمد یوسفی تصریح کرد: افزایش سهم استان از اعتبارات پیشگیری و درمان، حمایت ازبرنامه‌های محله محور و درمان، تفویظ اختیارات بیشتربه استان کرمان برای تصمیم‌های مهم به ویژه با توجه به خرده فرهنگ‌هایی که برخورد با آن نسخه بومی می خواهد ونیز ارتقا خدمات مقابله ای در گلوگاه مرصاد از جمله درخواست مای ما برای استان کرمان است.

جلالی معاون امنیتی انتظامی استاندار کرمان نیز در این جلسه گفت: در بررسی مدیران از ۴۰۰ مساله مهم استانی ۹ مساله اولویت دار مطرح شد که باز در میان ان مسائل نیز دو مساله معتادین پرخطر و دیگری حوزه کویر پررنگ تر بود.

سردار موقوفه یی فرمانده انتظامی استان کرمان نیز دراین نشست گفت: ما در ۸ ماهه امسال ۱۹۴۶ مورد سلسله مراتب طرح‌های مختلف مثل پاکسازی مناطق مختلف استان را داشتیم ونیز طرح بزرگ استانی برخورد با خودرو فروش‌ها و پلاک قرمز‌ها و آلونک ها نیز به زودی اجرا می شود.

وی با اشاره به عملکرد هشت ماه فراجای استان اظهار کرد: در این مدت ۱۶۵۱ قاچاقچی کلان و ۶۶۳۷ قاچاقچی خرد دستگیر و ۹۸شبکه مواد مخدر منهدم شده است.

وی تصریح کرد: در حوزه پولشویی و ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان نیز ۵ باند بزرگ مورد ضربه و اموال و مغازه‌های آنچنانی آنان که ارزش اموال شان ۳۶ هزارمیلیارد ریال بوده نیز ضبط شده است.

سردار موقوفه یی با اشاره به اینکه بزرگ ترین ابزار مامورین ما درایست بازرسی مرصاد پیچ گوشتی بلند است که با آن محموله ها را تجسس می کنند، افزود : درمورد ایست بازرسی مرصاد انقلاب خوبی انجام شد لاین جنوبی این گلوگاه بازگشایی شده و درخواست می کنیم برای دستگاه ایکس ری فکری بشود و برای جستجوی خودروهای سنگین نیز خیلی لیفتراک نیاز داریم.

وی گفت: به اعتبار برای نگهداشت خودروهای توقیفی مواد مخدر نیاز داریم، چون پلیس موادمخدر نیاز بودجه‌های بالا برای برخورد دارد.