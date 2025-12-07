کاریکاتور روز / نگاهی طنزآمیز به شکست استراتژیک ترامپ در ونزوئلا

در صحنهای که گویی مستندی زنده از یک جنگ سرد نوین است، تنشهای اخیر میان آمریکا و ونزوئلا به اوجی بیسابقه رسیدهاند. آمریکا با ادعای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به دنبال شکست دادن مقاومت مردمی ونزوئلا است. پشت این موضعگیری خصمانه آمریکا، سه محور اصلی نهفته است. اول تلاش برای تسلط بر بزرگترین ذخایر نفتی جهان، مهار نفوذ راهبردی رقبایی، چون روسیه و چین در حیات خلوت سنتی آمریکا، و دوم نبرد ایدئولوژیک با مدل حکومتی ملی و ضد امپریالیسم آمریکایی که کاراکاس نماد آن در آمریکای لاتین است. در نهایت، هدف اصلی واشنگتن نه لزوماً تغییر رژیم با قوه قهریه، بلکه اجرای استراتژی فشار حداکثری همه جانبه سیاسی و اقتصادی برای ایجاد شکاف در درون نخبگان حاکم، تحمیل هزینههای اقتصادی غیرقابل تحمل برای مردم و تغییر تراز قوا به نفع جریانهای همسو با منافع آمریکا در این کشور است. گزارش ویژه این هفته، «کاریکاتور روز» با نگاهی طنزآلود و تیزبین، بیعقلی و رویکردهای متناقض ترامپ و سیاستهای خصمانه آمریکا در قبال ونزوئلا را به تصویر میکشد. در این مجموعه کارتونیستهای جهان، با خلق آثار مفهومی، نمایشی بصری از شعارهای پوچ، تهدیدهای توخالی و هزینههای انسانی سیاستهای شکستخورده واشنگتن ارائه دادهاند. این تصاویر نه تنها به استهزای منطق معیوب مداخلهگرایی آمریکا میپردازند، بلکه با ظرافتی هنرمندانه، مقاومت مردم ونزوئلا و پیامدهای فاجعهبار تحریمها بر زندگی عادی را نیز روایت میکنند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی.