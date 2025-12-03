باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امیر سرتیپ چشک در اختتامیه چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و اذان کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی منطقه ۲ شیراز نزاجا شیراز با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد معنوی گفت: این مسابقات رزمایش بزرگ قرآنی است که با تلاش همکاران و همقطاران عزیز برگزار شد و نشاندهنده پیوند عمیق ارتش با قرآن و ارزشهای اسلامی است.
او با اشاره به سابقه نورانی این مسابقات همزمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران از آغاز انقلاب، ارتشی مکتبی و انقلابی بوده و امروز نیز در کنار مأموریتهای عملیاتی، در سطحی بسیار بالا از اندیشههای دفاعی اسلام بهره میگیرد.
معاون عملیات نزاجا با تأکید بر جایگاه قرآن در شئون زندگی بشر گفت: اسلام سعادت انسان را در تمسک به قرآن و آموزههای الهی میداند. یکی از مهمترین آموزههای قرآن، دفاع است؛ دفاع از قرآن، ولایت، استقلال، تمامیت ارضی و نظام اسلامی.
او با اشاره به تجربه دفاع مقدس و مأموریتهای اخیر ارتش تصریح کرد: دفاع در اسلام به معنای مقابله با مهاجم و حفظ کرامت انسان است. قرآن آزادی انسان از یوغ ستمگران را تضمین میکند و ما موظفیم در همه عرصهها جهاد کنیم؛ جهادی که تنها به میدان جنگ محدود نیست، بلکه در فرهنگ، اقتصاد و عرصههای اجتماعی نیز معنا دارد.
امیر سرتیپ چشک خطاب به قاریان و حافظان قرآن حاضر در یگانها گفت: شما پشتوانههای مهم دفاع هستید. وظیفه دارید آموزههای قرآنی را در یگانها تبیین کنید و انسجام نیروها را در برابر دشمنان تقویت کنید. دشمنان ما در آتشبس نیستند، بلکه در توقفی کوتاه به سر میبرند و هر لحظه ممکن است دوباره دست به اقدام بزنند.
او با اشاره به تهدیدات منطقهای و پروژههای دفاعی ارتش افزود: امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار در مناطق عملیاتی و بهرهگیری از تجهیزات مدرن، از مرزها و تمامیت ارضی کشور دفاع میکند. پروژههای انسداد مرزی با استفاده از سنسورها و دوربینها نمونهای از این اقدامات است که امنیت همهجانبه کشور را تضمین میکند.
معاون عملیات نزاجا در پایان با تأکید بر نقش فرماندهی معظم کل قوا در هدایت نیروهای مسلح گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید بارها شنیده و در یگانها تبیین شود. انسجام و اتحاد نیروهای مسلح در کنار مردم، پیام مهمی است که در جنگهای اخیر به استکبار جهانی مخابره شد. وظیفه ماست که با تمسک به قرآن و پیروی از ولایت، راه دفاع از کشور و انقلاب اسلامی را ادامه دهیم.
هرگاه فتنهها در جامعه فراگیر شود، به قرآن رجوع کنید
آیتالله لطفالله دژکام امام جمعه شیراز نیز با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) درباره جایگاه قرآن اظهارداشت: هرگاه فتنهها در جامعه فراگیر شود، به قرآن رجوع کنید؛ زیرا قرآن راه درست را نشان میدهد.
او با بیان اینکه در شرایط کنونی جنگ ترکیبی، فتنهها فراوان است، تأکید کرد: قرآن راهکار مقابله با چنین شرایطی را اطاعت از خدا، پیامبر و اولیالامر معرفی کرده است.
آیتالله دژکام ادامه داد: احترام و حق شهروندی برای همه محفوظ است، اما اگر سخنی برخلاف فرمایش ولایت مطرح شود، قرآن دستور داده است به آن گوش ندهید. برخی با ایجاد فضای شبههآفرین به دنبال اختلاف در جامعه هستند، در حالیکه اطاعت از خدا، پیامبر و ولی امر مانع بروز اختلاف خواهد شد.
امام جمعه شیراز با اشاره به جایگاه ولایت رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: ولایت ایشان چنان استوار است که مراجع بزرگ تقلید نیز آن را پذیرفتهاند و جای هیچ تردیدی نیست. بزرگان ایران و عراق همگی معتقدند اگر خلاف فرمان رهبری عمل کنیم، در روز قیامت پاسخی نخواهیم داشت.
آیتالله دژکام در پایان تأکید کرد: اطاعت از رهبر معظم انقلاب موجب رضایت امام زمان (عج) خواهد شد و باید این باور در دلها حفظ و به نسلهای آینده منتقل شود.