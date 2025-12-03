باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه ‌سادات حسینی راد _ درخصوص پدیده روان گردان ها و ترکیبات نوظهوری که درفضای پلتفرم هایی چون تلگرام و اینستاگرام تبلیغ و خرید و فروش می شود، گفت: درخصوص وجود جرایم درفضای مجازی برنامه این است که در قانون هرچه جرم شناخته شده دستگاه‌های اطلاعاتی قضایی وانتظامی می توانند ورود کنند و برخورد کنند الان هرکسی در فضای مجازی بیاد تبلیغ کند یابحث خرید وفروش واحیانا حتی تبادل یک سری وجه وغیره وذلک از سیستم موبایل وکارت خوان انجام بدهند جرم هست و باید دستگاه‌ها برخورد کنند.

وی درپاسخ به سوالی در خصوص رها شدن درمان معتادین به سبب فقرمالی در کشور و برنامه های ستاد نیز گفت: در لایحه ای که به مجلس می بریم یکی از موضوعاتش بیمه این افراد است که کمک کنیم کسانی که توان مالی ندارند بیمه درمان شان را پوشش دهد واینها در مراکز درمان ما خدمات بگیرند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما که اکنون نیز بیمه سلامت مقداری پوشش بیمه ای در ترک اعتیاد دارد، اظهار کرد: ما دراین لایحه مکلف می کنیم این کار انجام شود یعنی دولت کمک کند و برای افراد بی بضاعت پوشش بیمه ۱۰۰ درصد باشد.

وی تاکید کرد: موضوع مهمی هم که در جلسه کرمان مطرح شد اینکه درکشت خشخاش چیزی بنام آزاد شد نداریم و چیزی بنام مجاز هم نداریم.