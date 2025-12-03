باشگاه خبرنگاران جوان - محسن نهاوندی گفت: در پی سفر موفق هیئت اقتصادی استان فارس به استان سرخان دریا ازبکستان در ماه گذشته و امضا تفاهم‌نامه ها‌ی همکاری دو جانبه اقتصادی. هیئت تجاری این استان در قالب تجار و بازرگانان این شهر ازبکستانی در نمایشگاه پنجگانه صنعت، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز حضور پیدا می‌کنند.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی فارس گفت: این هیئت برای بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، و فناوری‌های نوین حضور یافته و جلسات B۲B با فعالان اقتصادی استان برگزار می‌کند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس افزود: سفر هیئت فارس به سرخان دریا، پلی محکم از دوستی و تجارت ایجاد کرد؛ حالا شاهد بازگشت این هیئت هستیم که نشان‌دهنده اعتماد متقابل است.

او گفت: نمایشگاه صنعت شیراز، فرصتی طلایی برای صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است – پیش‌بینی می‌کنیم حضور اعضای تجاری ازبکستان به امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی منجر شود و روابط اقتصادی ایران و ازبکستان را تقویت کند.

منبع: نمایشگاه بین المللی فارس