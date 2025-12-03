استاندار کرمان خواستار نگاه پیشگیرانه درحوزه مواد مخدر به جمعیت های اولویت دار استان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، مرضیه السادات حسینی راد - محمدعلی طالبی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان که با حضور معاون رییس جمهور و دبیرکل شورای کشوری مبارزه با مواد مخدر در سالن پیامبر اعظم برگزارشد، گفت: ما در کرمان شرایط خاصی داریم موقعیت فوق ویژه در ترانزیت مواد مخدر باعث شده که برنامه منسجمی برای پیشگیری عمیق ومداخله موثر و رصد هوشمند داشته باشیم.

وی افزود : باید ازنگاه امنیتی به حوزه موادمخدر دست برداریم البته ضمن رعایت نظارت ها، باید اکوسیستمی از پیشگیری وتوجه به مسائل اجتماعی مواد مخدر داشته باشیم.

وی افزود: باید پیشگیری هدفمند درجمعیت اولویت دار استان داشته باشیم و گروه‌های هدف به صورت مشخص شناسایی شوند که شامل نوجوانان ودانش آموزان ،محیط های کارگری، دانشجویان وخوابگاههای دانشجویی و کانون‌های خطرخیز دربرخی شهرستان های استان داریم باشد.

طالبی بیان کرد: اعتبار ویژه برای مناطق پرخطر ومحلات نیاز داریم و رویکرد در درمان بازتوانی وحرفه آموزی برای افزایش تاثیرگذاری است.

وی افزود: مردم کرمان به پروژه دهکده امید وزندگی دل بستند و با افتتاح این دهکده نمای کلی شهر‌ها و مناطق مختلف از معتادان متجاهر پاک می شود.

طالبی از اجرای برنامه هایی برای رصد هوشمند و قطع زنجیره جرم واقتصاد قاچاق دراستان خبرداد وگفت: درتقویت پاسگاه‌ها وگلوگاه‌ها چه فراجا یاسپاه کمک‌های خوبی داشتیم اما رویکرد ما مبارزه هوشمند است هرچند که با کمبود‌های شدیدی روبرو بودیم ما تلاش کردیم درکنار تامین امکانات فیزیکی روی استفاده از فناوری نوین مانند هوش مصنوعی تمرکز کنیم.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه عملا گلوگاه مرصاد استان کرمان ورودی مواد به کشور است و نباید نگاه به تجهیز این گلوگاه استانی باشد ، افزود: ما خیلی مولفه‌های استان مرزی را دراین بحث داریم، خیلی کاروان‌ها بدون کوچکترین مانعی کویر را تا رسیدن به کویر کرمان طی می کنند و اینجا در واقع ورودی مواد به کشور است.

طالبی گفت : محدودیت قانونی برای خودروهای مواد مخدر را باید زودتر تمام کنیم، ما هرچه از محرومیت بگوییم کم گفتیم اینکه فرماندار ما در نزدیک‌ترین نقطه به سیستان وبلوچستان از چه خودرویی استفاده می کند یا درچه ساختماتی کار می کند ؛ اینکه نمی‌توانیم ازخودرو‌های توقیفی استفاده کنیم برایم موضوعیت ندارد ما در استان یزد به راحتی این خودروها را در اختیار داشتیم.

استاندار کرمان بیان کرد: در جنوب استان با ۸ شهرستان بدلیل بعد مسافت با مرکز استان موافقت شود کمپ ماده ۱۶ را با اختصاص اعتبارات لازم در یکی از دو شهر جیرفت یا کهنوج داشته باشیم.

خانم ابراهیمی از معاونت امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش نیز دراین جلسه با اشاره به فعالیت کانون های یاریگر زندگی گفت: یکی از فعالیت های این کانون ها در بحث پیشگیری است که ۴۳ هزار کانون در کشور داریم.

وی سپس به جریان همکاری دستگاهای انتظامی وقضایی سیرجان درجلوگیری از خودکشی یک دانش آموز اشاره کرد وخواستار تجلیل از این وحدت دستکاهها درجلوگیری از یک آسیب اجتماعی شد وگفت :در فروردین امسال در سیرجان همکاران در دادستانی ، فراجا و بهزیستی ازخودکشی یک دانش آموز جلوگیری کردند.

فرحبخش مدیرکل اموزش و پرورش استان کرمان، نیزگفت: سال گذشته ۷۶ هزار دانش آموز استان غربال گری شدند که از این تعداد برای ۲۸ درصد آسیب های اجتماعی مانند مشاجرات خانوادگی، تمایل به مصرف دخانیات، درگیری با همسالان وسایر موارد ثبت شد.

وی اظهار کرد: دراین غربال گری مصرف دخانیات بین دانش آموزان یک درصد و مصرف کننده مواد مخدر ۴۱ صدم درصد بود و۱۳ درصد مشاجرات خانوادگی داشتند.