مراسم اختتامیه چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مراسم اختتامیه چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران استان فارس، سازمان سینمایی، هنرمندان و مهمانان خارجی در مجموعه سینمایی پردیس هنر شهر آفتاب برگزار شد.

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران کلید خورد. پس از پخش کلیپی از فیلم‌های حاضر در بخش‌های مختلف، فرزاد حسنی مجری مراسم ضمن خوش‌آمدگویی به مهمانان گفت: این جشنواره با حضور هنرمندانی از سراسر دنیا، جهانی بودن را معنا کرد؛ سال‌ها فکر می‌کردیم در شمایل جهانی شدن جشنواره، این رویداد باید در کدام نقطه برگزار شود که ذات شعر دوستی ایرانیان در آن معنا پیدا کند تا اینکه سرانجام در شیراز برگزار شد؛ درود بر ایران و ایرانی.

