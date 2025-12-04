باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در پاییز، جنگلهای بلوط با برگهای بلوطی که به رنگ زرد، طلایی یا قهوهای میگرایند، منظرهای چشمنواز و شاعرانه خلق میکنند. رنگ برگها، نور نرم پاییزی و مه صبحگاهی ترکیب میشوند تا حالوهوایی کاملاً متفاوت با تابستان آرام، ملایم و تا حدی تأملبرانگیز به جنگل ببخشند.
همراه با بلوط، ممکن است گونههای دیگر نیز دیده شوند (بسته به ارتفاع و منطقه) کوهستانهای زاگرس تنوع اقلیمی و گیاهی دارند.
اهمیت اکولوژیکی و زیستمحیطی
جنگلهای بلوط لرستان نقش بسیار مهمی در حفظ آب و خاک دارند ریشههای درختان کمک میکنند تا فرسایش خاک کاهش یابد، رواناب باران تنظیم شود و خاک و آب منطقه پایدار بماند.
همچنین این جنگلها زیستگاه گونههای مختلف حیاتوحش و گیاهان متنوعاند؛ منطقهای طبیعی که تنوع زیستی مهمی را فراهم میکند.
بلوطها درختانی هستند دارای شکل توپر، حجیم و گسترده با تاجی گنبدی شکل و برگهای موج دار در لبه و همچنین میوههایی ایجاد میکنند که درون یک محفظه فنجان مانند قرار دارند. "، اما نام لرستان، این سرزمین بکر و زیبا با بلوط پیوندی دیرینه و فراتر از این جملات کوتاه دارد.
میوه و سایر قسمتهای درخت بلوط در موارد دیگری همچون پزشکی و طب نیز کاربرد دارد به نحوی که زمانی برگهای بلوط را بر روی زخم و بریدگیهای بدن میگذاشتند تا زخم التیام پیدا کند، اما امروز گیاه پزشکان تنها از پوست درخت بلوط استفاده دارویی میکنند و امروز در سرزمین بلوط، این داروی شفا بخش، مورد بی مهری قرار گرفته است.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده، بالغ بر پنج هزار گونه حشره، بیش از ۸۰ گونه خزنده و دوزیست، ۱۵۰ گونه پرنده و ۶۰ گونه پستاندار چرخه زندگیشان وابسته به درختان بلوط است.
تهدیدات و وضعیت فعلی
کامران فرمانپور، مدیرکل محیط زیست لرستان پیش از این اعلام کرد که «پدیده زوال بلوط طی فصل بهار و تابستان» در جنگلهای استان ادامه دارد و این وضعیت «چالش اصلی» استان است.
وی با اشاره به اینکه لرستان دارای حدود ۱.۲ میلیون هکتار جنگل و ۸۰۰ هزار هکتار مرتع است، هشدار داد که اگر مسئله زوال بلوط و ریزگردها جدی گرفته نشود، تنوع زیستی و منابع طبیعی استان در خطر است.
حسن وحید معاون آبخیزداری سازمان پیش از این گفت: «در سطحی حدود ۴ میلیون هکتار از جنگلهای زاگرس» پدیده «خشکیدگی بلوط» مشاهده شده است. این رقم بخش زیادی از جنگلهای عرصه زاگرس را شامل میشود.
وی تأکید کرد که برای مقابله با این بحران، پروژههای آبخیزداری شامل زهکشی، جمعآوری روانآبها و بازچرخانی آب ضروری است. به گفته وی، آبخیزداری فقط کار مکانیکی نیست، بلکه ترکیبی از «اقدامات بیولوژیک، مکانیکی، مدیریتی و ترویجی» میطلبد.
متأسفانه این جنگلها تحت فشار هستند: خشکسالی، آفات (مثل آفت برگخوار بلوط) و فعالیتهای انسانی باعث کاهش چشمگیر سلامت جنگل شدهاند.
بر اساس پژوهش علمی در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ حدود ۴۲,۸۰۲ هکتار از جنگل بلوط لرستان کاملاً نابود شدند
کاهش تراکم و پوشش درختان بلوط میتواند اکوسیستم منطقه را تضعیف کند و هم نفوذ آب، هم تنوع زیستی، هم کارکرد جنگل در کنترل فرسایش را کاهش دهد.
پاییز زمان طلایی بازدید درختان زرد بلوط
پاییز با رنگ برگها، نور متفاوت و هوای خنکتر یک تجربه متفاوت و «جادویی» ایجاد میکند: مناسب برای عکاسی، پیادهروی و آرامش در دل طبیعت.
با این حال، به دلیل وضعیت نامساعد جنگل خشکی، آفت، تراکم کمتر ممکن است بعضی مسیرها یا بخشها آسیب دیده باشند: بهتر است پیش از بازدید از وضعیت محلی اطلاع بگیرید.
دیدن پاییز بلوطستان لرستان، با اهمیت بیشتر، چون جنگل در خطر است همین تجربه زیبا یادآوری اهمیت حفاظت از این طبیعت ارزشمند است.