باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی در حاشیه بازدید از روند برگزاری این دوره از آزمون استخدامی قوه قضائیه در کرمان، ضمن بیان این مطلب که از مجموع شرکت کنندگان در این آزمون، ۲۲۴ نفر برای خدمت در دستگاه قضائی انتخاب خواهند شد، افزود: احتمال قبولی داوطلبان در استان کرمان حدود ۷ درصد است که این میزان یک درصد بالاتر از میانگین کشوری است.



وی بیان کرد: این آزمون امروز جمعه ۱۴ آذر ماه در سه حوزه آزمونی شامل یک حوزه در جنوب استان به مرکزیت شهرستان جیرفت و دو حوزه در شمال استان به مرکزیت شهرستان کرمان در حال برگزاری است.

**** سهم ۶۶ درصدی خانم‌ها و سهم ۳۴درصدی آقایان در آزمون استخدامی قوه قضائیه در کرمان



رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه تصریح کرد: از مجموع داوطلبان این دوره آزمون استخدامی قوه قضائیه، دو هزار و ۱۱۱ نفر معادل ۶۶ درصد از شرکت‌کنندگان را خانم‌ها و یک هزار و ۸۱ نفر معادل ۳۴ درصد را آقایان تشکیل می‌دهند.

**** شرکت ۷۵۹ شرکت کننده از جنوب و ۲۴۳۳ شرکت کننده از شمال استان در ازمون استخدامی قوه قضائیه



رئیس شورای قضائی استان کرمان خاطرنشان کرد: جزئیات آماری نشان می‌دهد در جنوب استان کرمان مجموعاً ۷۵۹ نفر در آزمون شرکت کرده‌اند که از این تعداد ۴۶۰ نفر معادل۶۰ درصد، خانم و ۲۹۹ نفر معادل۴۰ درصد آقا هستند.



حجت الاسلام والمسلمین حمیدی ادامه داد: همچنین در شمال استان کرمان تعداد شرکت‌کنندگان دو هزار و ۴۳۳ نفر است که از این میان یک هزار و ۶۵۱ نفر معادل ۶۸ درصد خانم و ۷۸۲ نفر معادل۳۲ درصد آقا بودند.

**** بانوان پیشتاز آزمون استخدامی قوه قضاییه در شمال و جنوب استان کرمان



حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به حضور پررنگ بانوان در این آزمون گفت: این آمار نشان‌دهنده افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های قضائی و اداری است و بیانگر آن است که بانوان استان کرمان علاقه‌مندی و توانمندی بالایی برای ورود به دستگاه قضائی دارند.



وی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت محدود پذیرش، رقابت میان داوطلبان بسیار جدی خواهد بود.



رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین خاطرنشان کرد:این آزمون بخشی از سیاست‌های قوه قضائیه برای جذب نیرو‌های متخصص و متعهد برای تصدی پست‌های اداری در سراسر کشور است.

