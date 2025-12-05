باشگاه خبرنگاران جوان- نماز جمعه این هفته کرمان به امامت حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی برگزار شد.
امام جمعه کرمان با اشاره به اهمیت بررسی دقیق رویدادها و حوادث تاریخ گفت: این حوادث و رویدادهای تاریخی و به ویژه قصص قرآن همه کلاس درس و عبرت هستند تا انسانها عبرت بگیرند و بتوانند از امتحانات خویش موفق بیرون آیند.
وی افزود: در جنگ دوازده روزه ملت عزیز ایران با عبرتآموزی از حوادث مشابه در جغرافیاهای مختلف، در کنار هم قرار گرفتند و دشمن را ناامید کردند.
امام جمعه کرمان با اشاره به سالروز معرفی صدام در تاریخ بهعنوان آغازگر جنگ گفت: این یک پیروزی بزرگی برای ما بود؛ هم یک وجب از خاک خود را از دست ندادیم و هم برای جهان ثابت شد ملت ما متجاوز و آغازگر جنگ نیستند بلکه در یک دفاع مقدس بزرگ از کشورشان دفاع کردهاند.
وی با گرامیداشت روز دانشجو گفت: حرکت دانشجویان وقتی در ایران کودتا شد، جزو اولین حرکتهایی بود که در مقابل استکبار و استعمار به وجود آمد؛ آنها ایستادند و شهید دادند و این افتخار بزرگ را پس از انقلاب اسلامی با تسخیر لانه جاسوسی تکمیل کردند.
همچنین با گرامیداشت ولادت حضرت زهرا و روز زن و با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری اظهار داشت: زنان در پیروزی انقلاب، در حفظ انقلاب و در دفاع مقدس بیش از سهم و جمعیت خود نقشآفرینی کردهاند و امروز هم دختران و زنان در جامعه علمی کشور درخششی فوقالعاده از خود نشان دادهاند و ثابت کردهاند با حفظ عفاف و حجاب میتوان به خوبی و پاکی در صحنههای مختلف علمی و پیشرفت کشور حضور پیدا کرد و نقشآفرین بود.
حجه الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی همچنین تاکید کرد زنان مسلمان ایرانی توانستند نگاه تاریخ را به زن به همان نگاه فاطمی صدر اسلام برگردانند.
وی از شورای تامین استان برای مقابله با قاچاق سوخت قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که این حرکت ادامه یابد تا معضل قاچاق سوخت در استان کرمان برطرف شود.
منبع:خبرگزاری صداوسیما