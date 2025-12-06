به گفته استاندار کرمان، اگر گزارش اجرای کدینگ به سیستم قضایی برسد احتمال بازخواست برخی مدیران کشوری نیز وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - محمدعلی طالبی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که به میزبانی اتاق بازرگانی وبا حضور مدیرمل پیشگیری قاچاق سوخت کشور برگزار شد، با انتقاد شدید از اجرای طرح کدینگ در کرمان گفت: نمی‌توان شعار لبخند کرمان به دنیا سرداد و هموطنی که از هرمزگان، یزد و فارس وارد کرمان می‌شود، اجازه سوختگیری در استان نداشته باشد و قطعا زمانی که با این وضعیت رو‌به‌رو شود خواهد پرسید دلیل اجرای چنین طرحی در کرمان چیست؟

وی تصریح کرد: چندین مکاتبه با رییس جمهور، رییس ستاد قاچاق کالا و ارز و نیز وزارت نفت انجام شده، قراربود مشکلات کدینگ سوخت مورد ارزیابی قراربگیرد و اگر نیاز به تجدیدنظر و یا اصلاح طرح بود، انجام شود که متاسفانه ارزیابی برای اصلاح انجام نشده و علی رغم چندین بار مصوبه شورای تامین کرمان که از نوروز امسال انجام شده، روند اصلاح نشده و توجهی نکردند تاجایی که دادستان کرمان از من گزارشی خواستند که مصوبات چه شد.

وی افزود: اگربنده گزارشم در حوزه کدینگ سوخت را تقدیم دادستان کنم قطعا برخی مدبران کشوری هم مورد بازخواست قرارمی گیرند، نکته مهم‌تر اینکه نه تنها مدیران کشوری جواب ندادند بلکه توپ را در زمین یکدیگر انداختند.

طالبی بیان کرد: کدینگ سوخت جدا از اینکه تاثیری در کنترل قاچاق سوخت نداشت بلکه به نوعی بازی با آبروی استان است.

وی گفت: استان گردشگری کشور آن هم استان میزبان مزار شهید سلیمانی چنین طرحی در آن اجرا شود، پذیرفتنی نیست.

وی تاکید کرد: این مساله حتی باعث اعتراض نمایندگان سایراستان‌ها پشت تریبون مجلس شده است.

وی افزود: رسیدیم به آستانه تحمل این موضوع دراستان کرمان، البته مصوبه شورای امنیت ملی را داشتیم که در ایام سالگرد شهید سلیمانی این طرح اجرا نشود، باید تاکید کنم بعد از ایام سالگرد تحت هیچ شرایطی اجازه برگشت به‌اجرای طرح کدینگ فعلی را نخواهیم داد.

استاندار کرمان گفت: وزارت نفت و ستاد باید به نوعی طرح را بردارند یا اصلاح کنند که مسافرین استان اجازه استفاده از سوخت در استان را داشته باشند.