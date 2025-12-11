در گزارش ویژه، این هفته «کاریکاتور روز»، هنرمندان کارتونیست جهان، با قلم‌مو و مرکب، به جنگ یکی از بحران‌های عصر دیجیتال، به نام «اخبار جعلی» رفته‌اند. در این گزارش، نگاهی خواهیم داشت به مجموعه‌ای از آثار کاریکاتوریست‌های سرشناس بین‌المللی، که «اخبار جعلی» و پیامد‌های مخرب آن را در جامعه، با تیغ طنز، به نقد کشیده‌اند. از توهم‌افکنی و شایعه پراکنی، تا قطبی‌سازی افکار عمومی، این طرح‌ها، روایتی بصری، از آسیب‌های خبر‌های جعلی در جامعه ارائه می‌دهند. این مجموعه آثار، که همچون آیینه‌ای تیزبین، عوارض خبر‌های دروغ را در جوامع مختلف منعکس می‌کنند، نشان می‌دهد که چگونه انتشار اخبار ساختگی و دروغین در رسانه‌ها می‌تواند، اعتماد اجتماعی و حقیقت‌جویی انسان را به مخاطره بیندازد. پدیده شوم «اخبار جعلی» را شاید بتوان با گزارش‌های تحلیلی و آمار و ارقام بررسی کرد، اما کاریکاتوریست‌های جهان، راه دیگری برای نقد این پدیده انتخاب کرده‌اند، "روایت حقیقت در قاب طنز". آنان با خلاقیتی بی‌نظیر، مکانیسم‌های پیچیده تولید خبر جعلی، اهداف سیاسی پشت پرده و پیامد‌های مخرب آن را در جامعه با شیوایی و زبان طنز روایت می‌کنند. / تهیه گزارش: سهراب سیدجمالی