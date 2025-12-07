منابع می‌گویند کاخ سفید در تلاش برای کاهش انزوای رژیم صهیونیستی، قصد دارد دیداری بین رئیس جمهور مصر و نخست وزیر این رژیم برگزار کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع آگاه گزارش دادند که کاخ سفید به دنبال میانجیگری برای برگزاری دیدار بین «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر است.

در حالی که مصر یکی از میانجیگران مهم در مذاکرات آتش‌بس غزه بود، روابط بین دو طرف سرد است. السیسی در طول جنگ غزه از صحبت با نتانیاهو خودداری کرده بود و این دو از سال ۲۰۱۷ تاکنون به صورت علنی با یکدیگر ملاقات نکرده‌اند.

اکنون منابع آگاه می‌گویند که هدف واشنگتن از برگزاری چنین دیداری، بهبود روابط رژیم صهیونیستی با کشور‌های عربی است. 

در ادامه این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی باید برای جلب نظر السیسی، امتیازاتی به مصر بدهد که در این میان می‌توان به امضای یک قرارداد انتقال گاز بین دو طرف اشاره کرد.

یک مقام آمریکایی مدعی شد: «فروش گاز به مصر باعث ایجاد وابستگی متقابل، نزدیک‌تر شدن دو طرف به یکدیگر و جلوگیری از جنگ خواهد شد.» این مقام آمریکایی می‌گوید: «آنچه ما به بی‌بی گفتیم این است که او باید آن را به یک صلح گرم تبدیل کند و سپس برای کاهش تنش در منطقه با هم همکاری کنند. اگر این کار با مصر جواب دهد، می‌توانیم همین کار را با سوریه، لبنان و عربستان تکرار کنیم.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از آتش‌بس غزه گفته بود که به دنبال آن است رژیم صهیونیستی را از حالت انزوا که به دلیل جنگ دو ساله ایجاد شده، خارج کند. او پیش از این تلاش داشت تا در جریان سفر «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به واشنگتن، او را به امضای توافقنامه ابراهیم و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی ترغیب کند.

 در ادامه، آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که ولیعهد عربستان با این درخواست مخالفت کرده و توضیح داده که افکار عمومی در کشورش پس از جنگ غزه به شدت ضد اسرائیلی است و جامعه عربستان در شرایط کنونی آماده چنین اقدامی نیست. بر اساس این گزارش، ترامپ از مخالفت بن‌سلمان ناامید و عصبی شده بود.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: عبدالفتاح السیسی ، مصر و اسرائیل ، کاخ سفید
خبرهای مرتبط
سازمان ملل خواستار بازگشایی کامل گذرگاه رفح برای مردم غزه شد
قطر و مصر بر لزوم تحکیم آتش‌بس در غزه و اجرای طرح صلح آمریکا تأکید کردند
مصر خواستار استقرار هر چه سریع‌تر نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
فرش قرمز دهلی برای مسکو
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
آخرین اخبار
آکسیوس: کاخ سفید به دنبال میانجیگری دیدار نتانیاهو و السیسی است
دونالد ترامپ جونیور: نیمی از خودروهای گران‌قیمت در موناکو پلاک اوکراینی دارد
لوفت‌هانزا ارسال محموله‌های نظامی به تل‌آویو را متوقف کرد
سازمان ملل در حال بررسی ایجاد یک نیروی حافظ صلح جدید در جنوب لبنان است
فعالان آلمانی در محکومیت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند
نتانیاهو و ترامپ اوایل دی ماه دیدار می‌کنند
روسیه از آمریکا خواست از تشدید درگیری با ونزوئلا خودداری کند
اتحادیه آفریقا حملات پهپادی مرگبار در سودان را محکوم کرد
کودتای نظامی در بنین شکست خورد
شرط دمشق برای امضای توافقنامه امنیتی با اسرائیل
ناوچه اچ‌ام‌اس لنکستر انگلیس پس از ۳۴ سال بازنشسته شد
چین از ژاپن خواست تا از اتهام‌زنی به نیروی دریایی این کشور دست بردارد
کره جنوبی: تمرینات نظامی مشترک با آمریکا «ابزار مذاکره» با کره شمالی نیست
نظامیان قدرت را در کشور آفریقایی بنین به دست گرفتند
تغییر استراتژی واشنگتن و پکن: پذیرش تلویحی کره شمالی هسته‌ای و نگرانی سئول
نخست وزیر قطر: ترامپ پس از حمله اسرائیل به حماس در دوحه مستاصل شده بود
سیل و رانش زمین در آسیا جان بیش از ۱۷۰۰ نفر را گرفت
وزیر خارجه نروژ: حاکمیت آینده غزه باید فلسطینی باشد
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
فرش قرمز دهلی برای مسکو
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد