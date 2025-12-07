باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - منابع آگاه گزارش دادند که کاخ سفید به دنبال میانجیگری برای برگزاری دیدار بین «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر است.

در حالی که مصر یکی از میانجیگران مهم در مذاکرات آتش‌بس غزه بود، روابط بین دو طرف سرد است. السیسی در طول جنگ غزه از صحبت با نتانیاهو خودداری کرده بود و این دو از سال ۲۰۱۷ تاکنون به صورت علنی با یکدیگر ملاقات نکرده‌اند.

اکنون منابع آگاه می‌گویند که هدف واشنگتن از برگزاری چنین دیداری، بهبود روابط رژیم صهیونیستی با کشور‌های عربی است.

در ادامه این گزارش آمده است که رژیم صهیونیستی باید برای جلب نظر السیسی، امتیازاتی به مصر بدهد که در این میان می‌توان به امضای یک قرارداد انتقال گاز بین دو طرف اشاره کرد.

یک مقام آمریکایی مدعی شد: «فروش گاز به مصر باعث ایجاد وابستگی متقابل، نزدیک‌تر شدن دو طرف به یکدیگر و جلوگیری از جنگ خواهد شد.» این مقام آمریکایی می‌گوید: «آنچه ما به بی‌بی گفتیم این است که او باید آن را به یک صلح گرم تبدیل کند و سپس برای کاهش تنش در منطقه با هم همکاری کنند. اگر این کار با مصر جواب دهد، می‌توانیم همین کار را با سوریه، لبنان و عربستان تکرار کنیم.»

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از آتش‌بس غزه گفته بود که به دنبال آن است رژیم صهیونیستی را از حالت انزوا که به دلیل جنگ دو ساله ایجاد شده، خارج کند. او پیش از این تلاش داشت تا در جریان سفر «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی به واشنگتن، او را به امضای توافقنامه ابراهیم و عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی ترغیب کند.

در ادامه، آکسیوس به نقل از منابع خود گزارش داد که ولیعهد عربستان با این درخواست مخالفت کرده و توضیح داده که افکار عمومی در کشورش پس از جنگ غزه به شدت ضد اسرائیلی است و جامعه عربستان در شرایط کنونی آماده چنین اقدامی نیست. بر اساس این گزارش، ترامپ از مخالفت بن‌سلمان ناامید و عصبی شده بود.

منبع: آکسیوس