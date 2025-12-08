رئیس جمهور اوکراین گفت که مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده در مورد طرح صلح برای اوکراین سازنده، اما آسان نبوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین روز یکشنبه پیش از رایزنی‌های برنامه‌ریزی شده خود با رهبران اروپایی گفت که مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده در مورد طرح صلح برای اوکراین سازنده، اما آسان نبوده است. 

زلنسکی روز شنبه با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و جرد کوشنر، داماد ترامپ تماس تلفنی برقرار کرد و انتظار می‌رود روز دوشنبه در لندن با رهبران فرانسه، انگلیس و آلمان دیدار کند. مذاکرات بیشتر در بروکسل برنامه‌ریزی شده است.

زلنسکی در سخنرانی ویدئویی شبانه خود گفت: «نمایندگان آمریکایی مواضع اساسی اوکراین را می‌دانند. این گفت‌و‌گو سازنده بود، اگرچه آسان نبود.»

ترامپ گفته است که پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، که اکنون به چهارمین سال خود نزدیک می‌شود و مرگبارترین درگیری در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم است، همچنان سخت‌ترین چالش سیاست خارجی اوست.

با وجود میانجیگری ایالات متحده و تماس‌های دوره‌ای سطح بالا، پیشرفت در مذاکرات صلح کند بوده است و اختلافات بر سر تضمین‌های امنیتی برای کی یف و وضعیت سرزمین‌های اشغالی روسیه هنوز حل نشده است.

مسکو می‌گوید که پذیرای مذاکره است و کی یف و غرب را به خاطر مانع‌تراشی در مسیر صلح سرزنش می‌کند، در حالی که اوکراین و متحدانش می‌گویند روسیه در حال طفره رفتن است و از دیپلماسی برای تثبیت دستاورد‌های خود استفاده می‌کند.

رهبران اروپایی از یک فرآیند دیپلماتیک گام به گام برای اوکراین حمایت کرده‌اند که به تضمین‌های امنیتی بلندمدت و کمک‌های نظامی پایدار وابسته است. با این حال، ترامپ بر توافق سریع و تقسیم بار مسئولیت تمرکز کرده است و دیپلمات‌ها هشدار می‌دهند که هرگونه مذاکره‌ای همچنان شکننده و آسیب‌پذیر در برابر تغییرات در سیاست‌های ایالات متحده است.

منبع: رویترز

