سخنگوی کرملین با اشاره به موضع مستقل هند در تجارت انرژی، اعلام کرد دهلی نو خرید نفت از روسیه را به دلیل سودآوری اقتصادی ادامه خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کرملین روز دوشنبه اعلام کرد که هند به خرید نفت از هر جایی که برایش سودآور باشد ادامه خواهد داد تا منافع اقتصادی خود را تضمین کند.

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، در ماه اوت تعرفه کالا‌های هندی را به ۵۰ درصد افزایش داد تا دهلی نو را به دلیل خرید نفت از روسیه که به گفته واشنگتن به تأمین مالی جنگ روسیه در اوکراین کمک می‌کند، مجازات کند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در سفر به دهلی نو در هفته گذشته، تأمین سوخت بدون وقفه را به هند پیشنهاد کرد.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در تماسی با خبرنگاران گفت: «هند، به عنوان یک کشور مستقل، عملیات تجارت خارجی را انجام می‌دهد و منابع انرژی را از جایی که برای هند سودمند است خریداری می‌کند، و تا آنجا که ما می‌فهمیم، شرکای هندی ما این سیاست را برای تضمین منافع اقتصادی خود ادامه خواهند داد.»

رئیس جمهور روسیه و نارندرا مودی، نخست وزیر هند توافق کردند که علیرغم فشار‌های غرب بر دهلی نو برای کاهش روابط با مسکو، تجارت را فراتر از حوزه نفت و دفاع گسترش دهند.

روسیه اعلام کرده است که می‌خواهد کالا‌های هندی بیشتری را وارد کند تا تجارت با این کشور را طی ۵ سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار برساند. 

در همین حال، مودی اعلام کرد که روابط مسکو و دهلی نو «از آزمون زمان سربلند بیرون آمده است». مودی با توصیف همکاری پایدار هند و روسیه به عنوان «ستاره راهنما»، گفت: «این روابط بر اساس احترام متقابل و اعتماد عمیق، همیشه از آزمون زمان سربلند بیرون آمده است».

ساندی تایمز:
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
فرش قرمز دهلی برای مسکو
همزمان با رونمایی ترامپ از استراتژی امنیتی؛
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
