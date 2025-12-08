باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایرانخودرو اخیراً نامهای رسمی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال کرده و خواستار صدور مجوز برای افزایش قیمت محصولات خود شده است. با این حال، بنا بر اطلاع کسبشده از سازمان حمایت، مستندات ارائهشده از سوی خودروساز برای این درخواست، ناقص و خارج از چارچوب ضوابط قیمتگذاری بوده است.
سازمان حمایت در پاسخ به ایرانخودرو اعلام کرده مدارک بارگذاریشده در سامانه، شامل اطلاعات هزینهای، مستندات تولید و گزارشهای مالی، با دستورالعملهای موجود همخوانی ندارد و امکان بررسی آنها وجود نداشته است.
در این نامه تأکید شده تا زمانی که شرکت خودروساز نسبت به تکمیل مستندات اقدام نکند، هرگونه افزایش قیمت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
این سازمان همچنین از ایرانخودرو خواسته اطلاعات اصلاحشده و اسناد پشتیبان را مطابق مقررات ارائه دهد تا روند بررسی قیمتها بر اساس ضوابط رسمی امکانپذیر شود.