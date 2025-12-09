دفتر رسانه‌ای چارجوب هماهنگی از جلسه‌ی عادی این نهاد برای رایزنی درباره نامزد مناسب برای پست نخست وزیری عراق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چارچوب هماهنگی جلسه عادی خود را برگزار کرد و در طی آن انتخاب نامزد جدید نخست وزیری مورد بحث قرار گرفت.

دفتر رسانه‌ای چارچوب هماهنگی در بیانیه‌ای مطبوعاتی، اعلام کرد: «چارچوب هماهنگی، دویست و پنجاه و سومین جلسه عادی خود را در دفتر عبدالحسین الموسوی، رئیس ائتلاف رویکرد ملی، برای پیگیری تحولات در صحنه ملی و بحث در مورد موارد دستور کار برگزار کرد.»

در این بیانیه آمده است که «محمد شیاع السودانی، نخست وزیر فعلی، در این جلسه آخرین تحولات امنیتی و سیاسی را بررسی کرد و بر اهمیت ادامه هماهنگی تلاش‌ها برای تقویت ثبات و حمایت از الزامات مرحله فعلی تأکید کرد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «این جلسه شاهد پیشرفت قابل توجهی در بحث انتخاب نامزد جدید نخست وزیری بود. شرکت‌کنندگان در مورد ارتباطات مداوم با نیرو‌های ملی و در میان گروه‌های تشکیل دهنده چارچوب بحث و در مورد مهلت‌های مشخص برای نهایی کردن رویه‌های لازم توافق کردند.»

طبق این بیانیه، چارچوب هماهنگی از «گام‌هایی که اقدام مشترک بین نیرو‌های سیاسی را تقویت می‌کند، به وحدت مواضع در مورد چالش‌های فعلی و حفظ منافع عالی کشور کمک می‌کند» استقبال کرد.

پیش از این عامر الفایز، از رهبران «چارچوب هماهنگی» و رئیس ائتلاف «تصمیم»، تاکید کرد که هنوز هیچ زمان مشخصی برای انتخاب نامزد نخست‌وزیری تعیین نشده است و «چارجوب» زمان زیادی پیش‌رو دارد تا شخصیت موردنظر برای تشکیل دولت جدید را نهایی کند.

