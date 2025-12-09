ولودیمیر زلنسکی تأکید کرد اوکراین تحت هیچ توافقی حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری سرزمین به روسیه را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه گفت که کی‌یف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری زمین به روسیه در هر توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ نزدیک به چهارساله است، ندارد.

زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین گفت: «آیا ما واگذاری قلمرو‌ها را تصور می‌کنیم؟ ما هیچ حق قانونی برای انجام این کار، تحت قانون اوکراین، قانون اساسی ما و حقوق بین‌الملل نداریم؛ و هیچ حق اخلاقی هم نداریم.»

او افزود که آمریکا در تلاش است تا بر سر این موضوع به یک سازش برسد.

زلنسکی گفت: «روسیه اصرار دارد که ما قلمرو‌ها را واگذار کنیم، اما ما نمی‌خواهیم چیزی را واگذار کنیم. ما برای آن می‌جنگیم، همانطور که به خوبی می‌دانید. مشکلات دشواری در مورد قلمرو‌ها وجود دارد و تاکنون هیچ سازشی حاصل نشده است.»

پیش از این، یک مقام ارشد نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفته بود که مسئله قلمرو اوکراینی «مشکل‌سازترین» موضوع در مذاکرات است.

مسئله تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف نیز از جمله نقاط اختلاف اصلی مذاکرات بوده است.

زلنسکی گفت: «کلید کار این است که بدانیم شرکای ما در صورت تجاوز جدید روسیه چه آماده‌ای برای انجام دارند. در حال حاضر، ما پاسخی به این سوال دریافت نکرده‌ایم.»

پس از جلسات لندن، زلنسکی برای گفت‌و‌گو با روسای ناتو و کمیسیون اروپا به بروکسل سفر کرد.

او در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «سپس، در طول شب، حدود ساعت ۱ بامداد (۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ) یا نیمه‌شب به ایتالیا خواهم رفت.»

زلنسکی گفت که مقامات اوکراینی و اروپایی «قرار است بر روی این ۲۰ نکته» دریافت شده از طرف آمریکا کار کنند و پیشنهاد‌های متقابل ممکن است تا سه‌شنبه شب برای ارسال به واشنگتن آماده شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: واگذاری زمین ، جنگ اوکراین و روسیه
خبرهای مرتبط
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۲ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
وقتی فتنه جنگ رو روشن میکردی بابد فکرش رو میکردی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
بیچاره مردم اوکراین. هر کس فریب غربو بخوره در بهترین حالت می شه اوکراین، سوریه، افغانستان.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۳ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
معلومه روسیه باید با تلاش و پشتکار خودش زمین بگیره بنیاد مسکن هم اینطوری زمین خودت را هم نمیزاره بسازی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
بلاخره باید تقدیم کنی متاسفم هرچی ترامپ گفت باید گوش کنی احمق
۰
۰
پاسخ دادن
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
آخرین اخبار
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد