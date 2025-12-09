ولودیمیر زلنسکی تأکید کرد اوکراین تحت هیچ توافقی حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری سرزمین به روسیه را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه گفت که کی‌یف هیچ حق قانونی یا اخلاقی برای واگذاری زمین به روسیه در هر توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ نزدیک به چهارساله است، ندارد.

زلنسکی در یک کنفرانس مطبوعاتی آنلاین گفت: «آیا ما واگذاری قلمرو‌ها را تصور می‌کنیم؟ ما هیچ حق قانونی برای انجام این کار، تحت قانون اوکراین، قانون اساسی ما و حقوق بین‌الملل نداریم؛ و هیچ حق اخلاقی هم نداریم.»

او افزود که آمریکا در تلاش است تا بر سر این موضوع به یک سازش برسد.

زلنسکی گفت: «روسیه اصرار دارد که ما قلمرو‌ها را واگذار کنیم، اما ما نمی‌خواهیم چیزی را واگذار کنیم. ما برای آن می‌جنگیم، همانطور که به خوبی می‌دانید. مشکلات دشواری در مورد قلمرو‌ها وجود دارد و تاکنون هیچ سازشی حاصل نشده است.»

پیش از این، یک مقام ارشد نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری فرانسه گفته بود که مسئله قلمرو اوکراینی «مشکل‌سازترین» موضوع در مذاکرات است.

مسئله تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف نیز از جمله نقاط اختلاف اصلی مذاکرات بوده است.

زلنسکی گفت: «کلید کار این است که بدانیم شرکای ما در صورت تجاوز جدید روسیه چه آماده‌ای برای انجام دارند. در حال حاضر، ما پاسخی به این سوال دریافت نکرده‌ایم.»

پس از جلسات لندن، زلنسکی برای گفت‌و‌گو با روسای ناتو و کمیسیون اروپا به بروکسل سفر کرد.

او در کنفرانس مطبوعاتی خود گفت: «سپس، در طول شب، حدود ساعت ۱ بامداد (۰۰:۰۰ به وقت گرینویچ) یا نیمه‌شب به ایتالیا خواهم رفت.»

زلنسکی گفت که مقامات اوکراینی و اروپایی «قرار است بر روی این ۲۰ نکته» دریافت شده از طرف آمریکا کار کنند و پیشنهاد‌های متقابل ممکن است تا سه‌شنبه شب برای ارسال به واشنگتن آماده شود.

منبع: خبرگزاری فرانسه