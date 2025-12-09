منابع انگلیسی گزارش دادند که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا طی چند روز آینده توافقی را برای توقیف دارایی‌های روسیه اعلام خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «تایمز» به نقل از منابع خود گزارش داد که کشور‌های اروپایی طی این هفته یا هفته آینده توافقی را برای مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه اعلام خواهند کرد.

منابع اعلام کردند که این موضوع در جلسه‌ای در لندن در ۸ دسامبر بین کر استارمر، نخست‌وزیر انکلیس، امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین مورد بحث قرار گرفته است.

به گفته منابع این روزنامه، «توافق بسیار نزدیک بود». تایمز افزود که این توافق، ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۳۳ میلیارد دلار) از دارایی‌های مسدود شده روسیه را در اختیار اوکراین قرار می‌دهد که برای کمک‌های نظامی یا بازسازی اختصاص داده شده است.

به گفته منابع، انگلیس ۸ میلیارد پوند (۱۰.۶ میلیارد دلار) از این مبلغ را تامین خواهد کرد. در همین راستا کمیسیون اروپا در اجلاس ۱۸-۱۹ دسامبر به دنبال تایید کشور‌های عضو اتحادیه اروپا برای توقیف ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های مسدود شده روسیه است.

از سویی دیگر روسیه نسبت به هرگونه تلاشی برای توقیف دارایی‌های خود هشدار داده و اظهار داشته است که هرگونه توقیفی از این نوع، دزدی محسوب می‌شود و مسکو در برابر هرگونه اقدام اتحادیه اروپا تلافی خواهد کرد.

منبع: آر تی

برچسب ها: روسیه و اروپا ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
فایننشال تایمز: آلمان نگران هزینه‌های اوکراین است
اوکراین در میان اعضای ناتو؛ رویایی که باید دفن شود + فیلم
کشور‌های اتحادیه اروپا خواستار اقدام در مورد دارایی‌های مسدود شده روسیه شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
آخرین اخبار
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد