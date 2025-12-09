باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه انگلیسی «تایمز» به نقل از منابع خود گزارش داد که کشورهای اروپایی طی این هفته یا هفته آینده توافقی را برای مصادره داراییهای مسدود شده روسیه اعلام خواهند کرد.
منابع اعلام کردند که این موضوع در جلسهای در لندن در ۸ دسامبر بین کر استارمر، نخستوزیر انکلیس، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین مورد بحث قرار گرفته است.
به گفته منابع این روزنامه، «توافق بسیار نزدیک بود». تایمز افزود که این توافق، ۱۰۰ میلیارد پوند (۱۳۳ میلیارد دلار) از داراییهای مسدود شده روسیه را در اختیار اوکراین قرار میدهد که برای کمکهای نظامی یا بازسازی اختصاص داده شده است.
به گفته منابع، انگلیس ۸ میلیارد پوند (۱۰.۶ میلیارد دلار) از این مبلغ را تامین خواهد کرد. در همین راستا کمیسیون اروپا در اجلاس ۱۸-۱۹ دسامبر به دنبال تایید کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای توقیف ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای مسدود شده روسیه است.
از سویی دیگر روسیه نسبت به هرگونه تلاشی برای توقیف داراییهای خود هشدار داده و اظهار داشته است که هرگونه توقیفی از این نوع، دزدی محسوب میشود و مسکو در برابر هرگونه اقدام اتحادیه اروپا تلافی خواهد کرد.
منبع: آر تی