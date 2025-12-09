در دین اسلام به همان اندازه که به موضوع خانواده اهمیت داده شده، دور هم جمع شدن اعضای خانواده و آداب سفره و غذا خوردنشان هم موضوعیت دارد.

ادب نهم: دندان‌هایتان را خلال کنید

شاید برای خیلی از غیرمسلمان‌ها عجیب به نظر بیاید که امام کاظم علیه السلام، چند قرن پیش، و در آن عصری که هنوز خبری از مسواک‌های برقی و خمیردندان‌های سفیدکننده و نخ دندان نبود، به تمیز کردن دندان‌ها بعد از میل کردن غذا توصیه کرده باشد اما چه میتوان کرد که حدیثی با منبع معتبر درباره این ادب غذا خوردن وجود دارد که ایشان می‌گوید: «دندان‌هایتان را خلال کنید که هیچ چیز در نزد ملائکه از این مبغوض‌تر نیست که در لابه‌لای دندان‌های بنده، غذا ببینند.»

ادب دهم: خدایا از تو ممنونم

راستی، بیایید فکر کنید مهمان دعوت کرده‌اید و برایش سفره انداخته‌اید از این سر خانه تا آن سرش؛ بعد هم شروع کرده‌اید به خوردن غذا و آن مهمان از هر ظرفی تا جا داشته، کشیده و خورده و آخر سر، حتی یک تشکر خشک و خالی هم از شما نکرده! شک نکنید که ناراحت می‌شوید و با خودتان می‌گویید «این همه زحمت کشیدم اما حتی یک تشکر هم نکرد.»حالا همین مهمانی را اینطور تصور کنید که شما مهمانید سر سفره خدا و خدا، میزبان هر روزه شماست. می‌خورید و می‌آشامید و دستتان را به سفره می‌کشید و بلند می‌شوید. قطعا خداوند از پدر و مادر به ما مهربان‌تر است و نیازی به تشکرمان ندارد چون حتی به آدم‌هایی که منکرش هستند هم روزی می‌دهد اما ادب اسلامی در حین غذا خوردن اقتضا می‌کند که وقتی همه این آداب را رعایت کردیم در پایان هم مودب باشیم. و همانطور که پیامبر مهربانی‌ها صل الله علیه و آله و سلم فرمود، بعد از پایان غذا این دعا را زمزمه کنیم: «سپاس آفریدگار عالمیان را، خداوندا این سفره را نعمتی مشکور قرار بده ... .»