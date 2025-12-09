آمریکا در جریان نشست گروه هفت به سران این گروه اطلاع داده است پس از این بودحه کمک مالی به اوکراین را کاهش خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پولیتیکو گزارش داد که واشنگتن در جریان نشست وزرای دارایی گروه هفت، قصد خود را برای کاهش بودجه اوکراین پس از پرداخت آخرین قسط وام این گروه که با دولت قبلی آمریکا توافق شده بود، تایید کرد.

این روزنامه به نقل از یک منبع دیپلماتیک اروپایی نوشت: «در طول این جلسه، آمریکا اعلام کرد که پس از پرداخت اقساط نهایی وام گروه هفت که با دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق، در سال ۲۰۲۴ توافق شده بود، حمایت خود از اوکراین را کاهش خواهد داد.»

گروه هفت سال گذشته با وام ۵۰ میلیارد دلاری به کی‌یف موافقت کرد که از محل دارایی‌های مسدود شده روسیه تامین مالی می‌شد. تا ماه دسامبر، اعضای گروه هفت ۳۴.۸ میلیارد دلار تحت این برنامه به اوکراین پرداخت کرده بودند.

آمارها نشان می‌دهند که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا کمک‌ها به اوکراین را نسبت به دولت جو بایدن رئیس جمهوری پیشین این کشور به‌طور چشمگیری کاهش داده است؛ چرا که ترامپ به‌دنبال دستیابی سریع به توافق صلح میان کی‌یف و مسکو است.

وی همچنین تاکنون هیچ بسته حمایتی جدیدی را با استفاده از قانون «اختیار برداشت دفاعی ریاست‌جمهوری» (ابزاری که جو بایدن بارها از آن استفاده می‌کرد) به کی‌یف ارائه نکرده است.

منبع: آر تی