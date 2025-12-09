باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - آنچه لبنان با ارتقای سطح نمایندگی خود از نظامی به غیرنظامی_دیپلماتیک در کمیته نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس با رژیم تروریستی اسرائیل انجام داد، نتوانست فضای جنگ را از بین ببرد یا رفتار این رژیم تروریستی در قبال لبنان را تغییر دهد.

از سویی دیگر تمام اطلاعاتی که از سوی رژیم تروریستی اسرائیل، چه از طریق فرستادگان بین‌المللی و چه از کانال میانجی‌ها منتقل می‌شود، تاکید دارد که این رژیم تروریستی علاقه‌ای به انجام هیچ اقدامی برای پایبندی به توافق با لبنان ندارد؛ از جمله توقف تجاوزات، عقب‌نشینی نیرو‌ها و آزادی اسرا.

با این حال، نشانه‌ها حاکی از آن است که تل‌آویو به درخواست فوری آمریکا پاسخ مثبت داده و در چارچوب یک فرصت زمانی موقت، از زبان تهدیدات نظامی به مسیر دیپلماتیک در لبنان منتقل شده است؛ به‌ویژه آن‌که حملات نظامی مستمر هیچ نتیجه‌ای به همراه نداشته و در مقابل، می‌توان از مسیر‌های موازی برای اعمال فشار بهره برد؛ از جمله فشار بر جریان‌های سیاسی داخلی لبنان که رژیم تروریستی اسرائیل را از تجاوز تبرئه کرده و حزب‌الله را مسئول می‌دانند، نیز فعالیت لابی لبنانی در آمریکا که با اعمال فشار در آمریکا، اخبار هیجان‌زده و اغراق‌آمیزی درباره حمله بزرگ رژیم تروریستی اسرائیل در صورت امتناع حزب از تسلیم شدن منتشر می‌کند.

در حالی که رژیم تروریستی اسرائیل هیچ گام متقابلی در برابر معرفی سفیر پیشین «سیمون کرم» برنداشته است، خود آمریکا نیز روند اعمال فشار‌های بیشتر را ادامه می‌دهد.

روزنامه «الاخبار» لبنان گزارش داد که «تاکنون هیچ چراغ سبزی از سوی آمریکا به سفر رودولف هیکل، فرمانده ارتش لبنان به واشنگتن داده نشده و همچنین برنامه‌ای برای استقبال از جوزف عون، نخست‌وزیر لبنان پیش از تحقق مجموعه‌ای از شروط وجود ندارد».

این موضوع به‌ویژه پس از تفسیر‌هایی که در پی اظهارات میشل عیسی، سفیر آمریکا در بیروت درباره «وجود تماس‌هایی پیرامون سفر فرمانده ارتش به واشنگتن» مطرح شد، بیشتر برجسته شده است؛ در حالی که او ابراز اعتقاد کرده بود که «این سفر انجام خواهد شد».

در همین حال، در حالی که رژیم تروریستی اسرائیل به تحریک علیه ارتش لبنان با ادعای به وجود یگان‌هایی از حزب‌الله در درون آن ادامه می‌دهد، فشار آمریکا بر نهاد نظامی لبنان نیز شدت می‌گیرد.

در این چارچوب، انتظار می‌رود کنگره آمریکا در این هفته طرحی برای اصلاح شروط کمک‌های نظامی به لبنان را بررسی کند. طبق این اصلاحیه، حمایت آمریکا «تنها برای تقویت توان نیرو‌های مسلح لبنان جهت مقابله با حزب‌الله و آنچه که آمریکا هر سازمان شبه‌نظامی دیگری که امنیت لبنان و همسایگانش را تهدید می‌کند» می‌خواند، استفاده خواهد شد. همچنین این اصلاحیه تمدید بند مربوط به حمایت امنیتی از لبنان را تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، به جای موعد قبلی در پایان سال ۲۰۲۵، پیش‌بینی می‌کند.

این اصلاحیه آمریکا تحت عنوان «تقویت شراکت امنیتی با اردن و لبنان»، وزیر دفاع آمریکا را موظف می‌کند از اختیارات موجود خود برای ارائه کمک‌هایی شامل آموزش، تجهیزات، پشتیبانی لجستیکی، تدارکات و خدمات به دولت‌های اردن و لبنان استفاده کند تا از تلاش‌های نیرو‌های مسلح اردن حمایت شود و توانمندی‌های نیرو‌های مسلح لبنان افزایش یابد تا بتواند با حزب‌الله مقابله کند!

این طرح، وزیر دفاع آمریکا را ملزم می‌کند که با هماهنگی با فرماندهی مرکزی آمریکا و وزارت خارجه، حداکثر تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶ گزارشی به کمیته‌های دفاعی کنگره ارائه دهد که در آن، طرح وزارتخانه برای ارائه این کمک‌ها توضیح داده شود. این گزارش باید چارچوب یا معیار‌هایی برای سنجش میزان پیشرفت نیرو‌های مسلح لبنان در خلع سلاح حزب‌الله ارائه دهد و گزینه‌هایی برای تعلیق کمک‌ها در صورت عدم آمادگی این نیرو‌ها برای حرکت در این مسیر شامل شود.

در همین حال، فاش شده است که نشستی در پاریس برگزار خواهد شد که فرمانده ارتش لبنان را با فرستاده آمریکایی «مورگان اورتگاس»، فرستاده سعودی «یزید بن فرحان» و فرستاده فرانسوی «ژان ایو لودریان» گرد هم می‌آورد تا امکان برگزاری کنفرانسی برای حمایت از ارتش لبنان در ابتدای سال آینده بررسی شود.

لودریان دیروز وارد بیروت شد و دیدار‌های خود را با ملاقات با نخست‌وزیر لبنان در بعبدا آغاز کرد. منابع آگاه به «الاخبار» توضیح داده‌اند که لودریان بار دیگر میانجیگری فرانسه برای ترسیم مرز‌های لبنان و سوریه را مطرح کرده است؛ پیشنهادی که پیش‌تر از سوی «آن کلر لوگاندر» مشاور رئیس‌جمهور فرانسه در امور شمال آفریقا و خاورمیانه، در جریان سفر ماه گذشته‌اش به بیروت ارائه شده بود.

او همچنین به وضعیت جنوب لبنان، مذاکرات میان لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل و نقش فرانسه در کمیته نظارت بر آتش‌بس پرداخت و بر ضرورت هماهنگی عملکرد ارتش با مأموریت محوله تأکید کرد تا استمرار حمایت خارجی تضمین شود.

در مقابل، نخست‌وزیر لبنان با رد اتهام‌های مربوط به قصور ارتش در جنوب رود لیتانی، تاکید کرد که یگان‌های ارتش از زمان استقرار خود در حدود یک سال پیش، ماموریت‌های خود را به طور کامل انجام داده‌اند و این نهاد نظامی ۱۲ شهید تقدیم کرده است؛ امری که به گفته او به تأیید فرماندهی یونیفل و سفرای کشور‌های عضو شورای امنیت رسیده است.

او بر آمادگی کامل ارتش برای همکاری با کمیته تأکید کرد و گفت ادعا‌های خلاف آن به‌طور کامل مردود است. عون همچنین به ادامه تخریب خانه‌ها و اموال لبنان توسط ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و جلوگیری از فعالیت ارتش لبنان، نیرو‌های یونیفل و «مکانیزم نظارت بر آتش‌بس» برای اطمینان از نبود عناصر مسلح اشاره کرد و بر ضرورت تأمین تجهیزات لازم برای ارتش تأکید نمود تا بتواند مأموریت‌های خود را در سراسر خاک لبنان، نه فقط در جنوب لیتانی، انجام دهد.

منبع: الاخبار