باشگاه خبرنگاران جوان - در قلمرو حشرات پرنده و نیش‌زن، زنبورهای غول‌آسای آسیایی پادشاهی می‌کنند. این زنبورها از بدن‌های عظیم و نیش‌های مرگبار برخوردارند و کمتر موجودی جرأت رویارویی با آن‌ها را دارد. اما پژوهشگران به تازگی قهرمان غیرمنتظره‌ای پیدا کرده‌اند که می‌تواند این هیولاهای بالدار را شکست دهد: قورباغه‌ای کوچک و معمولی.

زنبور غول‌آسای آسیایی (Vespa mandarinia) بزرگ‌ترین زنبور سرخ جهان است و به‌حق باید از آن حساب برد. این شکارچی قدرتمند می‌تواند تا ۵ سانتی‌متر قد بکشد و بال‌هایی با پهنای ۷٫۵ سانتی‌متر داشته باشد. نیش آن حدود ۶ میلی‌متر طول دارد و مقدار زیادی زهر فوق‌العاده دردناک را که در شکمش ذخیره شده، به قربانی تزریق می‌کند.

برخلاف زنبور عسل که نیش خار‌دار دارد و پس از یک‌بار نیش‌زدن گیر می‌کند، نیش زنبور سرخ غول‌آسای آسیایی صاف است؛ بدین معنی که می‌تواند چندین بار پیاپی و بدون محدودیت از آن استفاده کند. همین ویژگی‌های ترسناک باعث شده مردم لقب «زنبورهای قاتل» را به آن‌ها بدهند. گرچه با اینکه نیششان می‌تواند برخی پستانداران را بکشد، این زنبورها نسبت به انسان‌ها تهاجمی نیستند و نیش‌زدنشان معمولاً چیزی فراتر از درد شدید موضعی ایجاد نمی‌کند.

خطر زنبورهای غول‌پیکر آسیایی بیش از همه وقتی واقعاً به چشم می‌آید که پای زنبورهای عسل در میان باشد؛ زیرا برای آن‌ها تهدیدی جدی به حساب می‌آیند. زنبورهای سرخ غول‌آسا زنبورهای عسل را برای تغذیه لاروهای خود شکار و از عسل کندو به‌عنوان منبع انرژی استفاده می‌کنند.

وقتی زنبور سرخ کندوی زنبور عسل را پیدا می‌کند، آن را با فرومون علامت‌گذاری می‌کند و این علامت سایر زنبورهای غول‌آسا را جذب می‌کند. گروهی متشکل از تنها ۱۵ تا ۳۰ زنبور می‌تواند ظرف کمتر از سه ساعت، یک کندوی حاوی هزاران زنبور، به‌ویژه زنبورهای عسل اروپایی، را نابود کند.