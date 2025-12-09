رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای سال جاری برنامه داریم تا برای تامین مالی ارزی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، یک و نیم میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی منتشر کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوانمحمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای سال جاری برنامه داریم تا برای تامین مالی ارزی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، یک و نیم میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی منتشر کنیم.

او ادامه داد: پیش‌فروش ارز هم ابزار جدیدی است که امروز ۵۰ میلیون دلار از طریق هلدینگ خلیج فارس برای پروزه بیدبلند انجام می‌شود.

فرزین تاکید کرد: دو ابزار دیگر هم با دوستان وزارت اقتصاد و سازمان بورس در دست بررسی و جمع‌بندی است که یکی صندوق درآمد ارزی و دیگری صندوق پروژه ارزی است و به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

او بیان کرد: سیاست جدید ما در حوزه ارز، برای اینکه بتوانیم پروژه‌ها را به‌خوبی تامین مالی ارزی کنیم روش جدید دیگری را از امروز شروع می‌کنیم.

وی افزود: به هر شرکت و پروژه‌ای که سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد، اجازه می‌دهیم در تالار دوم مرکز مبادله ایران ارز خود را بفروشد که به سرمایه‌گذاری و تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند. با روش‌های جدید تامین مالی ارزی، نرخ رشد شرکت‌ها و صنایع تولیدی و به‌ویژه بورسی که اخیرا مثبت شده، بهتر خواهد شد.

برچسب ها: محمدرضا فرزین ، صندوق ارزی ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
تدوین سند تأسیس و فعالیت نهاد‌های امین در آینده نزدیک
برگزاری منظم حراج و پیش‌فروش سکه
فعالیت زیر زمینی صرافی‌ها حکمرانی ریال را به خطر می‌اندازد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۱ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
بانک مرکزی مرکز اقتصادی هست
۰
۱
پاسخ دادن
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
آخرین اخبار
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود
بیش از ۱۰ سال است که در تهران مازوت سوزانده نمی‌شود
۹۰ هزار کیلومتر، از مساحت کشور درگیر فرونشست است
تشکیل کمیته فرونشست برای جلوگیری از افزایش میزان فرونشست‌ها
استقبالی از مزایده پهنه طلای آذربایجان‌غربی نشد
کسری ۴۰ میلی‌متری بارندگی/ بارش‌های پیش‌ِرو جبران‌کننده نیستند
افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت همراه متوقف شود
زنان کنشگران و عاملان پیشرفت جوامع هستند
۵ اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین
آغاز ثبت‌نام خدمات کارت هوشمند سوخت برای مالکان چندخودرو
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت جدید و المثنی
رمز پول‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت محسوب شوند
۳۲۶ پهنه معدنی آزاد شده است
وزارت صمت مخالف افزایش قیمت خودرو است
میزان واردات خودرو هیبریدی و برقی اعلام شد+ فیلم
صندوق درآمد ارزی و صندوق پروژه ارزی راه‌اندازی می‌شود
بدون نگرانی مطالبه‌گری کنید+ فیلم
وضعیت تولید انرژی‌ نیروگاه‌های برق آبی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
دولت برای اصلاح قانون مهریه پا پیش گذاشته است+ فیلم