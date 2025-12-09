باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گفت: برای سال جاری برنامه داریم تا برای تامین مالی ارزی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، یک و نیم میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی منتشر کنیم.

او ادامه داد: پیش‌فروش ارز هم ابزار جدیدی است که امروز ۵۰ میلیون دلار از طریق هلدینگ خلیج فارس برای پروزه بیدبلند انجام می‌شود.

فرزین تاکید کرد: دو ابزار دیگر هم با دوستان وزارت اقتصاد و سازمان بورس در دست بررسی و جمع‌بندی است که یکی صندوق درآمد ارزی و دیگری صندوق پروژه ارزی است و به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد.

او بیان کرد: سیاست جدید ما در حوزه ارز، برای اینکه بتوانیم پروژه‌ها را به‌خوبی تامین مالی ارزی کنیم روش جدید دیگری را از امروز شروع می‌کنیم.

وی افزود: به هر شرکت و پروژه‌ای که سرمایه‌گذاری جدید انجام دهد، اجازه می‌دهیم در تالار دوم مرکز مبادله ایران ارز خود را بفروشد که به سرمایه‌گذاری و تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند. با روش‌های جدید تامین مالی ارزی، نرخ رشد شرکت‌ها و صنایع تولیدی و به‌ویژه بورسی که اخیرا مثبت شده، بهتر خواهد شد.