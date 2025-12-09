باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزیر کشور لیتوانی روز سه‌شنبه در یک جلسه دولتی اعلام کرد که این کشور به دلیل خطرات ناشی از ورود بالن‌ها از بلاروس برای ایمنی عمومی، وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده است.

«ولادیسلاو کوندراتوویچ» مدعی شد این بالن‌ها حامل مواد قاچاق هستند. او گفت: «وضعیت فوق‌العاده نه تنها به دلیل اختلال در هوانوردی غیرنظامی، بلکه به دلیل منافع امنیت ملی و نیاز به هماهنگی نزدیک‌تر اقدامات نهاد‌ها اعلام می‌شود.»

وزارت کشور گزارش می‌دهد که امسال ۲۰۰ پهپاد و بیش از ۶۰۰ بالن غیرقانونی وارد حریم هوایی لیتوانی شده‌اند. بیش از ۳۰۰ پرواز مختل شده، ۴۷،۰۰۰ مسافر تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و تقریباً ۶۰ ساعت تعطیلی فرودگاه‌ها ناشی از این حملات بوده است.

منبع: رویترز