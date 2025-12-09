باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، روز سهشنبه گفت که روسیه در حال حاضر در حال گفتوگو با ایالات متحده در مورد تمدید معاهده استارت نو نیست.
ریابکوف گفت: «ما با ایالات متحده در مورد این موضوع در گفتوگو نیستیم.»
پیشتر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش در مورد تمدید پیمان استارت نو — پیمان کاهش تسلیحات هستهای که در فوریه ۲۰۲۶ میلادی منقضی میشود — وارد مذاکره نشده است.
پیش از این، در پاسخ به سوالی از تاس، ترامپ گفته بود که پیشنهاد پوتین در مورد پیمان استارت نو "ایده خوبی به نظر میرسد. در ۲۲ سپتامبر، پوتین در جلسهای با شورای امنیت روسیه اعلام کرد که مسکو آماده است تا پس از انقضای آن در فوریه، یک سال دیگر به رعایت محدودیتهای کمی این پیمان ادامه دهد. با این حال او تأکید کرد که این اقدام تنها در صورتی عملی است که واشنگتن نیز به شیوهای مشابه عمل کند.
منبع: تاس