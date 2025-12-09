باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش رمز آتی گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال اصالت اقتصادی دارد و موضوعات فناورانه یک ابزار است که می‌تواند بر ارزش افزوده و اثرگذاری این بحث بر سیاست‌های پولی مؤثر باشد.

او در ادامه بیان کرد: در دنیا هم مسئله اقتصادی دیجیتال موضوع بسیار مهمی است و مسئله اصلی در این حوزه بحث تنطیم‌گری است؛ مسئله جدیدی نوع مواجه با موضوع است؛ در کشور ما قانون جدید بانک مرکزی را در این زمینه داریم؛ موضوع تنطیم‌گری را به بانک مرکزی داده و رویکرد بانک مرکزی توسعه است.

او در اداممه گفت: در تمام بانک‌های مرکزی دنیا موضوع حکمرانی پول ملی مهم است طلا هیچ جای دنیا به عنوان ابزار تسویه به شمار نمی‌آید در حوزه رمز ارز هم به دو بخش این موضوع تقسیم می‌شود در حوزه استییبل کوین‌ها می‌شود آنها را به عنوان یک ابزار پرداختی شناخت؛ رویکرد بانک مرکزی این است که رمز پول‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت محسوب شوند چرا که نوسانات ندارند.