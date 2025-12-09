معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: رویکرد بانک مرکزی این است که رمز پول‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت محسوب شوند چرا که نوسانات ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش رمز آتی گفت: حوزه اقتصاد دیجیتال اصالت اقتصادی دارد و موضوعات فناورانه یک ابزار است که می‌تواند بر ارزش افزوده و اثرگذاری این بحث بر سیاست‌های پولی مؤثر باشد.

او در ادامه بیان کرد: در دنیا هم مسئله اقتصادی دیجیتال موضوع بسیار مهمی است و مسئله اصلی در این حوزه بحث تنطیم‌گری است؛ مسئله جدیدی نوع مواجه با موضوع است؛ در کشور ما قانون جدید بانک مرکزی را در این زمینه داریم؛ موضوع تنطیم‌گری را به بانک مرکزی داده و رویکرد بانک مرکزی توسعه است.

او در اداممه گفت: در تمام بانک‌های مرکزی دنیا موضوع حکمرانی پول ملی مهم است طلا هیچ جای دنیا به عنوان ابزار تسویه به شمار نمی‌آید در حوزه رمز ارز هم به دو بخش این موضوع تقسیم می‌شود در حوزه استییبل کوین‌ها می‌شود آنها را به عنوان یک ابزار پرداختی شناخت؛ رویکرد بانک مرکزی این است که رمز پول‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت محسوب شوند چرا که نوسانات ندارند.

برچسب ها: رمز ارز ، بانک مرکزی
خبرهای مرتبط
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
صندوق درآمد ارزی و صندوق پروژه ارزی راه‌اندازی می‌شود
بورس تهران مسئول راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر رمزارز شد
۲۲ میلیون نفر ایرانی حداقل یک بار وارد معاملات رمز ارز شده‌اند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
آخرین اخبار
از بومی‌سازی تا سرمایه‌گذاری؛ عسلویه میزبان رویداد ملی صنعت پتروشیمی
تشدید بارش ها در بسیاری از نواحی کشور تا پایان هفته
دستور تخریب واحدی در پهنه‌های گسلی را نداده‌ایم
واکسیناسیون به موقع از بحران در حوزه دام سنگین جلوگیری کرد
۳۵۰ نیاز فناورانه جدید در پتروفن ثبت شد/ سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیون دلاری در حوزه پتروشیمی
حذف سهمیه بنزین خودرو‌های نوشماره زیر یک میلیارد تومان منتفی شد
۱.۷ میلیون لیتر کاهش مصرف گاز طی ۴ سال گذشته
فرزین: افزایش عرضه ارز به بازار کلید خورد
جهان پتروشیمی وارد عصر جدیدی می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ آذرماه
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴
یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و قطر بهمن‌ماه در تهران برگزار می‌شود
بیش از ۱۰ سال است که در تهران مازوت سوزانده نمی‌شود
۹۰ هزار کیلومتر، از مساحت کشور درگیر فرونشست است
تشکیل کمیته فرونشست برای جلوگیری از افزایش میزان فرونشست‌ها
استقبالی از مزایده پهنه طلای آذربایجان‌غربی نشد
کسری ۴۰ میلی‌متری بارندگی/ بارش‌های پیش‌ِرو جبران‌کننده نیستند
افزایش غیرقانونی قیمت اینترنت همراه متوقف شود
زنان کنشگران و عاملان پیشرفت جوامع هستند
۵ اقدام دولت همزمان با اصلاح نرخ سوم بنزین
آغاز ثبت‌نام خدمات کارت هوشمند سوخت برای مالکان چندخودرو
توضیح وزیر نفت درباره صدور کارت سوخت جدید و المثنی
رمز پول‌ها می‌توانند به عنوان ابزار پرداخت محسوب شوند
۳۲۶ پهنه معدنی آزاد شده است
وزارت صمت مخالف افزایش قیمت خودرو است
میزان واردات خودرو هیبریدی و برقی اعلام شد+ فیلم
صندوق درآمد ارزی و صندوق پروژه ارزی راه‌اندازی می‌شود
بدون نگرانی مطالبه‌گری کنید+ فیلم
وضعیت تولید انرژی‌ نیروگاه‌های برق آبی ۴۰ درصد کاهش داشته است+ فیلم
دولت برای اصلاح قانون مهریه پا پیش گذاشته است+ فیلم