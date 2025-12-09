باشگاه خبرنگاران جوان - دانشمندان آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا، فهرستی شامل بهترین و بدترین فیلمها از منظر علمی را به اشتراک گذاشتهاند.
مرور این لیست مشخص میکند که سینمای علمیتخیلی طی چند دهه گذشته مسیر پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است؛ گاهی با دستاوردهای خلاقانه و گاهی با آثاری که بیش از حد بر جلوههای بصری تکیه دارند و از درون تهی شدهاند. هرچند فناوریهای بصری میتوانند جهانهای خیالی را با دقت خیرهکننده روی پرده بازسازی کنند اما زمانی که روایت انسجام نداشته باشد یا بنیان علمی داستان بدون پشتوانه رها شود، نتیجه نهایی ناتوان از ایجاد تجربهای درگیرکننده خواهد بود.
فهرست بهترین فیلمهای علمیتخیلی از نگاه دانشمندان ناسا
فهرست بهترین فیلمهای علمی-تخیلی از نگاه دانشمندان ناسا از قرار زیر است:
- Gattaca (۱۹۹۷)
- Contact (۱۹۹۷)
- Metropolis (۱۹۲۷)
- The Day the Earth Stood Still (۱۹۵۱)
- Woman in the Moon (۱۹۲۹)
- The Thing From Another World (۱۹۵۱)
- Jurassic Park (۱۹۹۳)
از دو فیلم Eternal Sunshine of the Spotless Mind و WALL-E نیز بهعنوان آثار برتر و شایسته حضور در فهرست بهترینها میتوان نام برد.
فهرست بدترین فیلمهای علمیتخیلی از نگاه دانشمندان ناسا
- ۲۰۱۲ (۲۰۰۹)
این فیلم بر ایدهای بنا شده که در آن نوترینوهای ناشی از یک شراره خورشیدی، برخلاف ماهیت واقعی خود که تقریباً بدون تعامل از ماده عبور میکنند، بهطور غیرواقعی هسته زمین را داغ میکنند و آغاز فروپاشی جهان را رقم میزنند.
- The Core (۲۰۰۳)
این فیلم ادعا میکند هسته زمین از چرخش ایستاده و دانشمندان مجبور به حفاری برای راهاندازی دوباره آن هستند و این روایت بهگفته نیویورکتایمز «بهشدت ابلهانه» است.
- Armageddon (۱۹۹۸)
روایت فیلم درباره اعزام یک تیم حفار به یک سیارک غولپیکر است تا با منفجر کردن آن، مسیر برخوردش با زمین تغییر کند. اما داستان با نادیدهگرفتن قانون اول نیوتن، ادعا میکند که دو نیمکردن جرم، مسیر آن را کاملاً امن میکند؛ درحالیکه طبق فیزیک، هر دو تکه سیارک همچنان در همان مسیر اولیه حرکت خواهند کرد.
- Volcano (۱۹۹۷)
فیلم بر شکلگیری ناگهانی یک آتشفشان در قلب لسآنجلس تمرکز دارد؛ رخدادی که از نظر زمینشناسی تقریباً غیرممکن است و روایت با تکیه بر سکانسهای اکشن و دیالوگهای کلیشهای پیش میرود.
- Chain Reaction (۱۹۹۶)
طرح داستان بر پایه کشف نوعی «همجوشی حبابی» در قالب توطئهای دولتی بنا شده و تلاش گروهی از دانشمندان برای محافظت از این فناوری محور رویدادها است. حضور «کیانو ریوز» نیز نتوانسته روایت پر از کلیشههای علمی و داستانی را نجات دهد.
- The 6th Day (۲۰۰۰)
داستان فیلم درباره کلونشدن «آرنولد شوارتزنگر» است اما فیلم با ایدههای غیرعلمی و اغراقآمیز پیش میرود.
- (۲۰۰۴) ?What the Bleep Do We Know
فیلم محتوایی پیچیده و گیجکننده دارد بهطوریکه حتی خواندن خلاصه آن در ویکیپدیا آزاردهنده توصیف شده است.
