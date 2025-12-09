باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرمانده نیروی دریایی روسیه روز سهشنبه اعلام کرد که کشورهای عضو ناتو فعالیتهای جاسوسی خود در قطب شمال را به طور قابل توجهی افزایش دادهاند.
تاس گزارش داد که مویسیف گفته است هواپیماهای ضد زیردریایی مستقر در ایسلند بسیار فعالتر شدهاند که اشارتی به هواپیماهای نظارتی آمریکا، بریتانیا و کانادا است.
مویسیف همچنین از برنامههای ناتو برای استقرار پهپادهای نظارتی راهبردی در فنلاند سخن گفت و گفته است هدف ناتو مهار فعالیتهای روسیه در قطب شمال است.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیشتر گفت که اگر آمریکا یا هر قدرت هستهای دیگری سلاح هستهای آزمایش کند، روسیه نیز این کار را خواهد کرد و سایت آن قطب شمال خواهد بود.
در همین حال، مارک روته دبیرکل ناتو در اظهاراتی بیان کرد: هیچ یک از کشورهای اروپایی نمیتوانند صرفاً به دلیل فاصله جغرافیایی از روسیه احساس امنیت کنند، هشدار داد.
