فرمانده نیروی دریایی روسیه با اشاره به افزایش چشمگیر فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال، اعلام کرد کشورهای عضو این اتحادیه در حال تقویت حضور نظارتی و نظامی خود در این منطقه با استفاده از هواپیماهای ضد زیردریایی و پهپادهای راهبردی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - فرمانده نیروی دریایی روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشور‌های عضو ناتو فعالیت‌های جاسوسی خود در قطب شمال را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند.

الکساندر مویسیف، فرمانده نیروی دریایی روسیه، روز سه‌شنبه به نقل از خبرگزاری تاس اعلام کرد که کشور‌های عضو ناتو فعالیت‌های جاسوسی خود در قطب شمال را به طور قابل توجهی افزایش داده‌اند.

تاس گزارش داد که مویسیف گفته است هواپیما‌های ضد زیردریایی مستقر در ایسلند بسیار فعال‌تر شده‌اند که اشارتی به هواپیما‌های نظارتی آمریکا، بریتانیا و کانادا است.

مویسیف همچنین از برنامه‌های ناتو برای استقرار پهپاد‌های نظارتی راهبردی در فنلاند سخن گفت و گفته است هدف ناتو مهار فعالیت‌های روسیه در قطب شمال است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه پیشتر گفت که اگر آمریکا یا هر قدرت هسته‌ای دیگری سلاح هسته‌ای آزمایش کند، روسیه نیز این کار را خواهد کرد و سایت آن قطب شمال خواهد بود.

در همین حال، مارک روته دبیرکل ناتو در اظهاراتی بیان کرد: هیچ یک از کشور‌های اروپایی نمی‌توانند صرفاً به دلیل فاصله جغرافیایی از روسیه احساس امنیت کنند، هشدار داد.

منبع: تاس

برچسب ها: پیمان ناتو ، قطب شمال ، روسیه
خبرهای مرتبط
زلنسکی: اوکراین نمی‌تواند زمین‌هایش را به روسیه واگذار کند
فساد و تبعیض در اوکراین؛
همه به جبهه می‌روند به جز نزدیکان زلنسکی
رئیس کمیسیون اروپا: امنیت اوکراین باید بخشی از دفاع اتحادیه اروپا باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پوتین خواستار ابتکار جدید برای افزایش نرخ زاد و ولد در روسیه شد
همه به جبهه می‌روند به جز نزدیکان زلنسکی
اسرائیل برای سومین سال متوالی بزرگترین قاتل روزنامه‌نگاران در سراسر جهان
لبنان زیر فشار آمریکا و ادامه تنش با اسرائیل
حمله شبه‌نظامیان در پاکستان: شش سرباز کشته شدند
زلنسکی: اوکراین نمی‌تواند زمین‌هایش را به روسیه واگذار کند
کاهش کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین
اروپا در روزهای آینده برای توقیف دارایی‌های روسیه توافق می‌کند
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد
رئیس کمیسیون اروپا: امنیت اوکراین باید بخشی از دفاع اتحادیه اروپا باشد
آخرین اخبار
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد
لبنان زیر فشار آمریکا و ادامه تنش با اسرائیل
اسرائیل برای سومین سال متوالی بزرگترین قاتل روزنامه‌نگاران در سراسر جهان
کاهش کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین
همه به جبهه می‌روند به جز نزدیکان زلنسکی
حمله شبه‌نظامیان در پاکستان: شش سرباز کشته شدند
اروپا در روزهای آینده برای توقیف دارایی‌های روسیه توافق می‌کند
زلنسکی: اوکراین نمی‌تواند زمین‌هایش را به روسیه واگذار کند
رئیس کمیسیون اروپا: امنیت اوکراین باید بخشی از دفاع اتحادیه اروپا باشد
جلسه چارچوب هماهنگی عراق برای رایزنی درباره پست نخست‌وزیری
پوتین خواستار ابتکار جدید برای افزایش نرخ زاد و ولد در روسیه شد
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
دیمیتریف: اتحادیه اروپا باید برای نجات از زوال «به ترامپ گوش دهد»
حذف تونی بلر از فهرست اصلی «هیئت صلح» طرح ترامپ
دبیرکل سازمان ملل یورش اسرائیل به مقر آنروا را محکوم کرد
معاریو فاش کرد: نقش سارا نتانیاهو در برکناری رئیس شاباک
دیدار رهبران اروپایی و زلنسکی در زمانی «حیاتی» برای اوکراین
نیویورک تایمز: حماس در حال بازیابی قدرت در نوار غزه و پر کردن خلأ است.
زلزله ۷.۶ ریشتری ژاپن؛ نیروگاه‌های هسته‌ای سالم و هشدار سونامی ۳ متری
رژیم صهیونیستی ساخت دیوار ۵۰۰ کیلومتری در مرز با اردن را آغاز کرد
اتحادیه اروپا در حال بررسی کمک به تقویت نیروهای امنیتی لبنان است
زلزله ۷.۶ ریشتری سواحل شرقی ژاپن را لرزاند؛ هشدار سونامی صادر شد
نتانیاهو ۲۸ دسامبر به آمریکا سفر می‌کند تا با ترامپ دیدار کند
ناوگان جدید همبستگی بین‌المللی در راه غزه
پلیس اسرائیل به مقر آنروا در قدس یورش برد
کرملین: هند برای منافع اقتصادی خود به خرید نفت از روسیه ادامه خواهد داد
دیپلمات آمریکایی: خلع سلاح هسته‌ای کامل کره شمالی همچنان سیاست واشنگتن است