کره جنوبی اعلام کرد که ۹ هواپیمای نظامی از چین و روسیه وارد منطقه شناسایی پدافند این کشور شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ۹ هواپیمای نظامی از چین و روسیه، صبح امروز قبل از خروج، وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی کره جنوبی (KADIZ) شدند. این ورود مشترک هواپیما‌های نظامی چین و روسیه به KADIZ، اولین بار در تقریبا یک سال گذشته است و این احتمال را افزایش می‌دهد که آنها یک رزمایش شناسایی هوایی مشترک یا فعالیت مشابهی انجام داده‌اند.

ستاد مشترک کره جنوبی (JCS) از طریق بیانیه به خبرنگاران اعلام کرد که هفت هواپیمای نظامی روسی و دو هواپیمای نظامی چینی به ترتیب از ساعت ۱۰ صبح از فراز دریا‌های شرق و جنوب کره جنوبی وارد منطقه شناسایی پدافند آن و سپس خارج شدند.

گزارش شده است که دو هواپیمای نظامی و جنگنده روسی از روسیه و چین به صورت هماهنگ پرواز کرده‌اند. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد: هیچ نقض حریم هوایی سرزمینی ما صورت نگرفته است و ما هواپیما‌ها را قبل از ورود به KADIZ شناسایی کردیم و جنگنده‌های نیروی هوایی را برای آمادگی در برابر هرگونه احتمال مستقر کردیم. 

 منطقه شناسایی پدافند هوایی بخشی از «حریم هوایی سرزمینی» کره جنوبی نیست، بلکه منطقه‌ای تعیین‌شده برای شناسایی زودهنگام مسیر‌های هواپیما‌ها برای جلوگیری از تجاوز‌های احتمالی است. رویه بین‌المللی حکم می‌کند که کشور‌ها باید از قبل، برنامه‌های پرواز خود را به دیگران اطلاع دهند و هنگام ورود به منطقه شناسایی پدافند هوایی کشور دیگر، جزئیات مکان را به اشتراک بگذارند.

با این حال، چین و روسیه در سال‌های اخیر بدون اطلاع قبلی به کره جنوبی وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی کادیز شده‌اند و دلیل آن را آموزش هوایی مشترک ذکر کرده‌اند. 

منبع: خبرگزاری چوسان کره جنوبی

