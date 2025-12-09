تجربه ملی: لوکزامبورگ نخستین کشور جهان با حمل‌ونقل عمومی رایگان سراسری

از ۱ مارس ۲۰۲۰، لوکزامبورگ به نخستین کشوری تبدیل شد که به‌طور رسمی و سراسری سیستم حمل و نقل عمومی خود را شامل اتوبوس‌ها، ترامواها و قطارها برای همه مسافران رایگان کرد. این قانون به ساکنان، کارگران مرزی و حتی گردشگران تسری پیدا کرد؛ تنها استثناء «کلاس اول» قطارها بود. لوکزامبورگ کشوری کوچک در غرب اروپا است که حدود ۶۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و بین بلژیک، فرانسه و آلمان قرار گرفته است.دولت لوکزامبورگ این تغییر را بخشی از راهبرد ملی «تحول چندوجهی حمل و نقل» می‌داند؛ طرحی که با سرمایه‌گذاری در گسترش خطوط ریلی، افزایش ظرفیت پارک‌ و‌ سوار (Park+Ride)، گسترش مسیرهای دوچرخه و مدیریت هوشمند حمل و نقل اجرا می‌شود. هدف اصلی این سیاست سه‌گانه بود: کاهش تراکم ترافیک، کاهش آلودگی، و ارتقای عدالت اجتماعی به‌ویژه کاهش بار هزینه برای خانوارها با درآمد کمتر. بنابراین، لوکزامبورگ تنها کشوری است که تا کنون «رایگان سراسری حمل و نقل عمومی» را در سطح کل کشور اجرا کرده است.

شهرها و مناطق با «رایگان‌شدن مقطعی یا بخشی» نمونه‌هایی از سیاست آزمایشی یا منطقه‌ای

علاوه بر لوکزامبورگ، برخی شهرها در اروپا اقدام به رایگان کردن حمل و نقل عمومی کرده‌اند، اما این اقدامات محدود به آن شهر یا منطقه است و شامل کل کشور نمی‌شود:شهر مون‌پُلییه در فرانسه از ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳ حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس و تراموا را برای همه ساکنان منطقه متروپولیتن خود رایگان کرد. طبق گزارش مقامات شهری، این تصمیم با هدف کاهش آلودگی، کاهش هزینه زندگی و افزایش عدالت اجتماعی اتخاذ شد. نتایج اولیه نیز امیدوارکننده است: تعداد سفرها با حمل و نقل عمومی طی ماه‌های بعد از اجرا افزایش قابل توجه داشته است.پایتخت صربستان، بلگراد، نیز از ۱ ژانویه ۲۰۲۵ اعلام کرد حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس، تراموا، ترولی‌باس و قطار شهری برای همه رایگان است — اقدامی بزرگ برای شهری با جمعیت حدود ۱.۷ میلیون نفر. شهردار بلگراد اعلام کرده است که این طرح بخشی از برنامه گسترده بهبود حمل و نقل، کاهش آلودگی و ارتقای پایداری شهری است و ناوگان نیز در حال نوسازی است.در منابعی که درباره حمل و نقل عمومی رایگان بحث می‌کنند، اشاره شده است که در برخی مناطق یا دوره‌ها «بلیط رایگان» به عنوان سیاست ترغیبی، آزمایشی یا تشویقی به کار گرفته شده است؛ اما این موارد منطقه‌ای هستند و معمولاً محدود به یک شهر یا بخشی از ناوگان می‌باشند.