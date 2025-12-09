عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد

کمیته مسدودسازی اموال تروریست‌ها در عراق تاکید کرد که پس از اشتباه پیشین نام انصار الله و حزب الله را از فهرست مسدودسازی اموال تروریست‌ها حذف کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیته مسدود کردن دارایی‌های گروه‌های تروریستی در عراق، تصمیم جنجالی مربوط به قرار دادن جنبش انصارالله یمن و حزب‌الله لبنان در فهرست مسدود کردن دارایی‌هایشان را حل و فصل کرد.

 این کمیته پس از اعتراضات گسترده ناشی از این اتفاق نادر و پس از اعلام دولت عراق و مقامات مربوطه مبنی بر اینکه گنجاندن این دو نام «سهوی» بوده است، تصمیم به حذف این دو سازمان از فهرست گرفت.

این تصمیم تصریح می‌کند که این دو جنبش از فهرست حذف شوند و نسخه اصلاح‌شده از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا خواهد بود.

پیش از این نیز ریاست جمهوری عراق هرگونه اطلاع یا تایید تصمیم برای تعیین انصارالله و حزب‌الله به عنوان گروه‌های تروریستی را تکذیب کرد.

ریاست جمهوری عراق در بیانیه‌ای تاکید کرد که «این تصمیمات به ریاست جمهوری ارسال نمی‌شوند؛ بلکه قوانین مصوب پارلمان برای بررسی و تصویب به آن ارسال می‌شوند.»

در این بیانیه تصریح شده است که «تصمیمات کمیته مسدود کردن دارایی‌های تروریستی و دستورالعمل‌های صادر شده توسط هیچ نهادی به ریاست جمهوری ارسال نمی‌شوند.»

منبع: السومریه نیوز

برچسب ها: حزب الله لبنان ، انصارالله یمن
خبرهای مرتبط
لبنان زیر فشار آمریکا و ادامه تنش با اسرائیل
بیانیه ریاست‌جمهوری عراق درباره جنجال تجمید اموال حزب‌الله و انصارالله
السودانی خود را فدای تصمیمات آمریکا کرد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۱۸ آذر ۱۴۰۴
اشتباهی در کار نیست
میخواستن واکنش مردم و بقیه همسایه ها رو ببینن
به زودی عراق هم مثل سوریه و لبنان به دشمن اصلی مقاومت و ایران تبدیل خواهد شد
۰
۰
پاسخ دادن
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
آخرین اخبار
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد