عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کمیته مسدود کردن داراییهای گروههای تروریستی در عراق، تصمیم جنجالی مربوط به قرار دادن جنبش انصارالله یمن و حزبالله لبنان در فهرست مسدود کردن داراییهایشان را حل و فصل کرد.
این کمیته پس از اعتراضات گسترده ناشی از این اتفاق نادر و پس از اعلام دولت عراق و مقامات مربوطه مبنی بر اینکه گنجاندن این دو نام «سهوی» بوده است، تصمیم به حذف این دو سازمان از فهرست گرفت.
این تصمیم تصریح میکند که این دو جنبش از فهرست حذف شوند و نسخه اصلاحشده از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی لازمالاجرا خواهد بود.
پیش از این نیز ریاست جمهوری عراق هرگونه اطلاع یا تایید تصمیم برای تعیین انصارالله و حزبالله به عنوان گروههای تروریستی را تکذیب کرد.
ریاست جمهوری عراق در بیانیهای تاکید کرد که «این تصمیمات به ریاست جمهوری ارسال نمیشوند؛ بلکه قوانین مصوب پارلمان برای بررسی و تصویب به آن ارسال میشوند.»
در این بیانیه تصریح شده است که «تصمیمات کمیته مسدود کردن داراییهای تروریستی و دستورالعملهای صادر شده توسط هیچ نهادی به ریاست جمهوری ارسال نمیشوند.»
منبع: السومریه نیوز