رئیس‌جمهور ایالات متحده، در مصاحبه‌ای اوکراین را «غیردموکراتیک» خواند و دلیل آن را عدم برگزاری انتخابات در این کشور از زمان آغاز جنگ با روسیه اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، اعلام کرده است که اوکراین «دیگر یک دموکراسی نیست»، زیرا این کشور از زمان آغاز جنگ با روسیه انتخابات برگزار نکرده است.

ترامپ در مصاحبه‌ای با پلیتیکو که روز سه‌شنبه منتشر شد، گفت: «آن‌ها مدت طولانی است که انتخابات نداشته‌اند.» او افزود: «می‌دانید، آنها از دموکراسی صحبت می‌کنند، اما به نقطه‌ای می‌رسد که دیگر یک دموکراسی نیست.»

اوکراین آخرین انتخابات ریاست‌جمهوری خود را در سال ۲۰۱۹ برگزار کرد، زمانی که ولودیمیر زلنسکی، پترو پروشنکو، رئیس‌جمهور وقت را شکست داد. انتخابات بعدی برای بهار ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده بود، اما زلنسکی به دلیل قانون نظامی در این کشور که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، آن را به تعویق انداخت.

ترامپ رهبران اروپایی را «ضعیف» می‌خواند

رئیس‌جمهور ایالات متحده، اتحادیه اروپا را یک «گروه در حال زوال» با رهبران «ضعیف» نامید.

ترامپ در مصاحبه با این رسانه، باور خود را بیان کرد که نمایندگان اروپایی «می‌خواهند خیلی از نظر سیاسی درست باشند.» او افزود: «فکر می‌کنم آنها نمی‌دانند چه کار کنند. اروپا نمی‌داند چه کار کند.»، اما آمادگی خود را برای حمایت از نامزد‌های سیاسی در اروپا که با «دیدگاه» او همسو هستند، نشان داد.

در مورد مذاکرات صلح جاری اوکراین، رئیس‌جمهور آمریکا به نگرانی‌های برخی رهبران اروپایی مبنی بر اینکه آمریکا ممکن است از کی‌یف حمایت نکند، نپرداخت، بلکه تنها بیان کرد که روسیه به وضوح در موقعیت قوی‌تری نسبت به اوکراین قرار دارد.

ترامپ اعزام نیرو به ونزوئلا را رد نمی‌کند

دونالد ترامپ  امکان استقرار نیرو‌های زمینی در ونزوئلا را رد نکرد و  گفت: «نمی‌خواهم با شما در مورد استراتژی نظامی صحبت کنم.» در عین حال، او تمایل خود را برای استفاده از نیرو در آمریکای مرکزی و جنوبی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تکرار کرد.

تنش‌های بین آمریکا و ونزوئلا در زمان‌های اخیر در حال افزایش بوده است، زیرا واشنگتن به جمع‌آوری دارایی‌های نظامی در منطقه ادامه داده و به یک عملیات نظامی احتمالی علیه رژیم نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، اشاره کرده است.

منبع: پولیتیکو

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، طرح صلح ترامپ ، اتحادیه اروپا ، ونزوئلا
خبرهای مرتبط
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
کاهش کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین
زلنسکی مدعی شد پهپادهای ناشناس در نزدیکی هواپیمای او در مسیر ایرلند مشاهده شده‌اند
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
آخرین اخبار
فرصت چند روزه ترامپ به زلنسکی برای پاسخ به طرح صلح
مخالفت سازمان ملل با هرگونه تغییری در مرز‌های غزه
۲ کشته و ۵ زخمی در سیل شمال عراق
انفجار در نزدیکی فرودگاه نظامی المزه در پایتخت سوریه
رئیس شورای اروپا خطاب به ترامپ: متحدان نباید در سیاست داخلی یکدیگر دخالت کنند
تحریم‌های جدید آمریکا علیه سودان
زلنسکی به زودی اسناد صلح «اصلاح‌شده» را به آمریکا تحویل می‌دهد
دستیار مکرون: فرانسه برای خنثی کردن کودتا در بنین، پشتیبانی «لجستیکی» ارائه داد
روبیو از کامبوج و تایلند خواست تا به درگیری‌ها پایان دهند
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد