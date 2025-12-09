باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، اعلام کرده است که اوکراین «دیگر یک دموکراسی نیست»، زیرا این کشور از زمان آغاز جنگ با روسیه انتخابات برگزار نکرده است.
ترامپ در مصاحبهای با پلیتیکو که روز سهشنبه منتشر شد، گفت: «آنها مدت طولانی است که انتخابات نداشتهاند.» او افزود: «میدانید، آنها از دموکراسی صحبت میکنند، اما به نقطهای میرسد که دیگر یک دموکراسی نیست.»
اوکراین آخرین انتخابات ریاستجمهوری خود را در سال ۲۰۱۹ برگزار کرد، زمانی که ولودیمیر زلنسکی، پترو پروشنکو، رئیسجمهور وقت را شکست داد. انتخابات بعدی برای بهار ۲۰۲۴ برنامهریزی شده بود، اما زلنسکی به دلیل قانون نظامی در این کشور که از فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده است، آن را به تعویق انداخت.
رئیسجمهور ایالات متحده، اتحادیه اروپا را یک «گروه در حال زوال» با رهبران «ضعیف» نامید.
ترامپ در مصاحبه با این رسانه، باور خود را بیان کرد که نمایندگان اروپایی «میخواهند خیلی از نظر سیاسی درست باشند.» او افزود: «فکر میکنم آنها نمیدانند چه کار کنند. اروپا نمیداند چه کار کند.»، اما آمادگی خود را برای حمایت از نامزدهای سیاسی در اروپا که با «دیدگاه» او همسو هستند، نشان داد.
در مورد مذاکرات صلح جاری اوکراین، رئیسجمهور آمریکا به نگرانیهای برخی رهبران اروپایی مبنی بر اینکه آمریکا ممکن است از کییف حمایت نکند، نپرداخت، بلکه تنها بیان کرد که روسیه به وضوح در موقعیت قویتری نسبت به اوکراین قرار دارد.
دونالد ترامپ امکان استقرار نیروهای زمینی در ونزوئلا را رد نکرد و گفت: «نمیخواهم با شما در مورد استراتژی نظامی صحبت کنم.» در عین حال، او تمایل خود را برای استفاده از نیرو در آمریکای مرکزی و جنوبی برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر تکرار کرد.
تنشهای بین آمریکا و ونزوئلا در زمانهای اخیر در حال افزایش بوده است، زیرا واشنگتن به جمعآوری داراییهای نظامی در منطقه ادامه داده و به یک عملیات نظامی احتمالی علیه رژیم نیکولاس مادورو، رئیسجمهور این کشور، اشاره کرده است.
منبع: پولیتیکو