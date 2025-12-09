باشگاه خبرنگاران جوان- سیف الدینی- رضا یعقوبی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرند، با هشدار جدی نسبت به افزایش قرعهکشیها و بختآزماییهای پولی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد: هر شخص یا گروهی که با دریافت وجه اقدام به برگزاری قرعهکشی، بختآزمایی یا وعده جوایز کند، مرتکب جرم شده و بدون اغماض تحت تعقیب قرار میگیرد. ضمن اینکه تبلیغکنندگان، مدیران صفحات و کسانی که مردم را تشویق به مشارکت میکنند نیز مسئولیت کیفری دارند.
دادستان زرند با استناد به مواد ۷۰۵ تا ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱ افزود: این اقدامات مصداق قمار و شرطبندی است و مرتکبان در صورت اثبات جرم، علاوه بر ضبط کامل وجوه و عواید، به حبس از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی درجه شش یا معادل یک تا سه برابر ارزش مجموع عواید جرم محکوم میشوند. این مجازات شامل همه افراد دخیل در برگزاری، تبلیغ و مدیریت صفحات مرتبط است.
وی با تأکید بر جدیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق مردم، خاطر نشان کرد: با همت مراجع امنیتی و انتظامی تمامی فعالین این عرصه در فضای مجازی و حقیقی، در شهرستان زرند شناسایی، و بزودی با برخورد قاطع قضایی مواجه خواهند شد.
یعقوبی با اشاره به شیوههای اغواگرانه این طرحها گفت: فریب اصلی این صفحات در این است که مردم تصور کنند میتوانند راه چندساله را یکشبه طی کنند؛ در حالی که واقعیت این است که سود اصلی تنها به جیب برگزارکنندگان میرود و شرکتکنندگان، بازندگان اصلی هستند.
این مقام قضایی همچنین با اشاره به حرمت شرعی این عمل ادامه داد: دین اسلام در حوزه اقتصادی فعالیتهای موثری که نتایج ملموس را به دنبال دارند را ترویج کرده و فعالیت و اشتغال را ارزش میداند به همین جهت بخت آزمایی مورد نکوهش قرار گرفته با این حال متاسفانه امروزه وعدههایی مانند خودرو، گوشی یا جوایز میلیونی، موجب ترغیب برخی از مردم به شرکت در این قرعه کشیها و در نتیجه گرفتار شدن آنها در دام سودجویان گردیده است.
دادستان زرند تصریح کرد: این فعالیتها علاوه بر حرمت شرعی و داشتن جنبه کیفری، موجب صدمه به اقتصاد خانوارها، کاهش اعتماد عمومی و گسترش امید کاذب به شانس و بختآزمایی، تضعیف فرهنگ کار و تلاش در جامعه و در نهایت سرخوردگی به واسطه برنده نشدن در قرعه خواهد شد.
وی در ادامه گفت: شهروندان باید هوشیاری کامل داشته باشند، از شرکت در این طرحها خودداری کنند و هر مورد مشکوک را سریعاً به پلیس فتا شهرستان گزارش دهند چرا که این همکاری مردم در پیشگیری و کاهش آثار کلاهبرداریها حیاتی است.
دادستان زرند در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی با تمام توان، بدون هیچگونه اغماض و با جدیت کامل با برگزارکنندگان، تبلیغکنندگان و دریافتکنندگان وجه برخورد خواهد کرد تا ضمن صیانت از حقوق شهروندان به طور کامل بساط اینگونه کلاهبرداریها در شهرستان برچیده شود.