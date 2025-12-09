رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که انتقادات سند استراتژی کاخ سفید از سیاست‌های اتحادیه اروپا درست نیستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کایا کالاس، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه گفت که اتحادیه اروپا باید در مواجهه با انتقادات سند استراتژی کاخ سفید که از سیاست‌های اتحادیه اروپا انتقاد می‌کند، اعتماد به نفس خود را حفظ کند و گفت که این ادعا‌ها «درست نیستند».

کالاس در جریان تبادل نظر با کمیته امور خارجی پارلمان اروپا (AFET) گفت: «در مورد حملات ایالات متحده به مسیر اروپایی و استراتژی فکر می‌کنم باید اعتماد به نفس بیشتری داشته باشیم، زیرا همه این چیز‌هایی که در مورد اروپا می‌خوانید، درست نیست.»

او افزود: «به نظر من، این [موضوع] به عنوان یک تحریک ساخته شده تا ما واکنش نشان دهیم. همچنین [مقاله‌ای] در فایننشال تایمز منتشر شد که نشان می‌داد مسائلی که آنها در استراتژی امنیت ملی به آنها اشاره می‌کنند، در اروپا بدتر از آمریکا نیست.»

او خاطرنشان کرد که اگرچه چنین انتقاداتی می‌تواند به اختلافات بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده و بین خود کشور‌های اروپایی دامن بزند، اما تمرکز باید بر اولویت‌های استراتژیک اروپا باقی بماند.

وی افزود: «در سیاست، اگر در مورد چیز‌هایی بحث کنید که می‌دانید درست نیست، در واقع آن را می‌پذیرید. منظورم این است که ما می‌دانیم که این مسخره است. اتحادیه اروپا جوهره آزادی است. بنابراین، هرگونه انتقادی از این دست در مورد آزادی‌ها باید به جهت دیگری هدایت شود. شاید روسیه، جایی که مخالفت ممنوع است، جایی که رسانه‌های آزاد ممنوع هستند، جایی که مخالفان سیاسی ممنوع هستند، جایی که X یا توییتر، همانطور که ما می‌شناسیم، در واقع نیز ممنوع است.»

او نسبت به متهم کردن ایالات متحده هشدار داد و افزود: «ما همچنین می‌توانیم انگشت اتهام را به سمت مشکلات آمریکا نشانه بگیریم. اما این روش کار ما نیست. ما قصد دخالت در امور داخلی کشور‌های دیگر را نداریم.»

کالاس تأکید کرد که اروپا در عوض بر تقویت دفاع خود و کاهش وابستگی‌ها تمرکز دارد.

او همچنین به رویکرد این بلوک در قبال جنگ اوکراین اشاره و تأکید کرد که فشار مداوم بر روسیه برای کشاندن آن به مذاکرات واقعی ضروری است.

او با هشدار نسبت به سوق دادن اوکراین به سمت امتیازدهی تحت فشار، گفت: «ما به فشار نیاز داریم تا روسیه از نقطه‌ای که وانمود به مذاکره می‌کند، به نقطه‌ای برسد که واقعاً مذاکره کند و ما آنجا نیستیم.»

کالاس با اشاره به تردید‌ها در مورد برنامه‌های ایالات متحده و حمایت اروپا از اوکراین، تأکید کرد که اگر همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در ماه‌های اولیه جنگ همان سطح از کمک نظامی را که اکنون ارائه می‌دهند، به اوکراین ارائه می‌دادند، نتیجه ممکن بود متفاوت باشد. «این چیزی است که ما در نگاه به گذشته می‌دانیم، در حالی که چهار سال از این جنگ گذشته است.»

کالاس تأکید کرد که هر طرح صلح موفقی نیازمند وحدت اروپایی است و گفت: «شما می‌توانید با هر چیزی موافقت کنید، اما اگر اروپایی‌ها یا اوکراینی‌ها با این موضوع موافق نباشند، آنگاه این طرح به هیچ وجه عملی نخواهد بود.»

