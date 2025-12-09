وزارت خارجه چین اعلام کرد که چین، ایران و عربستان سعودی در یک نشست سه جانبه خواستار توقف فوری تجاوز اسرائیل علیه فلسطین، لبنان و سوریه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بیانیه منتشر شده توسط وزارت امور خارجه چین نشان داد که چین، ایران و عربستان سعودی در یک نشست سه جانبه در تهران در روز سهشنبه خواستار «توقف فوری تجاوز اسرائیل علیه فلسطین، لبنان و سوریه» شدند.
بر اساس این بیانیه، این سه کشور در جلسهای که با حضور مقامات وزارت امور خارجه آنها برگزار شد، «نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را محکوم کردند».
ریاست هیات ایرانی در نشست مشترک بر عهده «مجید تخت روانچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه بود. روز دوشنبه نیز با حضور کارشناسان و دیپلماتهای سه کشور جلسه مقدماتی این نشست در تهران برگزار شد.
در اواخر آبان ماه سال گذشته نیز دومین نشست کمیته سهجانبه مشترک جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و چین به منظور پیگیری موافقتنامه پکن در شهر ریاض برگزار شد.
منبع: رویترز