وزارت خارجه چین اعلام کرد که چین، ایران و عربستان سعودی در یک نشست سه جانبه خواستار توقف فوری تجاوز اسرائیل علیه فلسطین، لبنان و سوریه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - بیانیه منتشر شده توسط وزارت امور خارجه چین نشان داد که چین، ایران و عربستان سعودی در یک نشست سه جانبه در تهران در روز سه‌شنبه خواستار «توقف فوری تجاوز اسرائیل علیه فلسطین، لبنان و سوریه» شدند.

بر اساس این بیانیه، این سه کشور در جلسه‌ای که با حضور مقامات وزارت امور خارجه آنها برگزار شد، «نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را محکوم کردند».

ریاست هیات ایرانی در نشست مشترک بر عهده «مجید تخت روانچی» معاون سیاسی وزیر امور خارجه بود. روز دوشنبه نیز با حضور کارشناسان و دیپلمات‌های سه کشور جلسه مقدماتی این نشست در تهران برگزار شد.

در اواخر آبان ماه سال گذشته نیز دومین نشست کمیته سه‌جانبه مشترک جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی و چین به منظور پیگیری موافقتنامه پکن در شهر ریاض برگزار شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: وزارت خارجه ایران ، حملات اسرائیل
خبرهای مرتبط
اسرائیل برای سومین سال متوالی بزرگترین قاتل روزنامه‌نگاران در سراسر جهان
همزمان با رونمایی ترامپ از استراتژی امنیتی؛
چین متعهد به دفاع از حاکمیت خود بر تایوان شد
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
پوتین خواستار ابتکار جدید برای افزایش نرخ زاد و ولد در روسیه شد
همه به جبهه می‌روند به جز نزدیکان زلنسکی
حمله شبه‌نظامیان در پاکستان: شش سرباز کشته شدند
اسرائیل برای سومین سال متوالی بزرگترین قاتل روزنامه‌نگاران در سراسر جهان
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
لبنان زیر فشار آمریکا و ادامه تنش با اسرائیل
کاهش کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
آخرین اخبار
ایران، چین و عربستان سعودی خواستار پایان حملات اسرائیل شدند
کالاس: انتقاد آمریکا درباره آزادی‌های اروپا درست نیست
شرط حماس برای مرحله دوم آتش‌بس
اسرائیل روز چهارشنبه گذرگاه اردن را بازگشایی می‌کند
ترامپ: اوکراین دیگر یک دموکراسی نیست/ رهبران اروپایی ضعیف هستند
کرملین اظهارات صدراعظم آلمان درباره «احیای اتحاد جماهیر شوروی» را رد کرد
عراق حزب الله و انصارالله را از لیست مسدودسازی اموال خارج کرد
سقوط هواپیمای ترابری نظامی روسیه با هفت سرنشین
آمریکا در دوره ترامپ؛ کنار رفتن از جایگاه همیشگی
جهاد اسلامی پرونده تحویل اجساد صهیونیستی را بست
افشای روابط تجاری و شخصی گسترده ایهود باراک با جفری اپستین در ایمیل‌های هک شده
پرواز جنگنده‌های چینی و روسی در نزدیکی حریم هوایی کره جنوبی
اسرائیل در ۶۰ روز ۷۰۰ بار آتش بس غزه را نقض کرد
وحشت در اسرائیل از توانایی موشکی ایران
هشدار روسیه درباره افزایش فعالیت‌های جاسوسی ناتو در قطب شمال
تلاش برای بازگرداندن افغانستان به جامعه جهانی
روسیه: هیچ‌گونه گفتگوی با طرف آمریکای بر سر پیمان استارت‌نو نداریم
کوبا قاطعانه ادعا‌های آمریکا را رد کرد
سرکوب سیستماتیک هویت مذهبی شیعیان آذربایجانی ذیل سایه صهیون + موشن‌گرافی
لیتوانی به دلیل ورود بالن‌ها از بلاروس وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد
پوتین محدودیت‌های اعمال شده بر «کشور‌های غیردوست» را تمدید کرد
لبنان زیر فشار آمریکا و ادامه تنش با اسرائیل
اسرائیل برای سومین سال متوالی بزرگترین قاتل روزنامه‌نگاران در سراسر جهان
کاهش کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین
همه به جبهه می‌روند به جز نزدیکان زلنسکی
حمله شبه‌نظامیان در پاکستان: شش سرباز کشته شدند
اروپا در روزهای آینده برای توقیف دارایی‌های روسیه توافق می‌کند
زلنسکی: اوکراین نمی‌تواند زمین‌هایش را به روسیه واگذار کند
رئیس کمیسیون اروپا: امنیت اوکراین باید بخشی از دفاع اتحادیه اروپا باشد
جلسه چارچوب هماهنگی عراق برای رایزنی درباره پست نخست‌وزیری