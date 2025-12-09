باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مارکو روبیو، دیپلمات ارشد واشنگتن روز سه‌شنبه از کامبوج و تایلند خواست تا به خصومت‌های اخیر پایان دهند و به توافق‌نامه‌های صلحی که در ۲۶ اکتبر در کوالالامپور با حضور دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده امضا کردند، بازگردند.

وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه رسمی خود نگرانی‌های واشنگتن را در مورد درگیری‌های مجدد در امتداد مرز بین دو کشور ابراز کرد. او خواستار «توقف فوری خصومت‌ها» و «حفاظت از غیرنظامیان» شد.

کامبوج و تایلند اوایل این ماه تنش‌های بین خود را از سر گرفتند و هر دو طرف یکدیگر را به نقض توافق‌نامه صلح متهم کردند. در همین حال، گزارش شد که ارتش تایلند از مرز عبور کرده است.

