باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آمریکا روز سه‌شنبه تحریم‌هایی را علیه بازیگرانی که به اتهام دامن زدن به جنگ در سودان متهم کرده بود، اعمال کرد و آنچه را که یک شبکه فراملی خواند که پرسنل نظامی سابق کلمبیا را استخدام می‌کند و سربازان، از جمله کودکان، را برای جنگیدن برای نیرو‌های پشتیبانی سریع شبه‌نظامی آموزش می‌دهد، هدف قرار داد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در بیانیه‌ای که توسط رویترز مشاهده شد، اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه چهار فرد و چهار نهاد که بخشی از این شبکه بودند، اعمال کرده است. به گفته این وزارتخانه، این شبکه عمدتاً از اتباع و شرکت‌های کلمبیایی تشکیل شده است.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که حداقل از سال ۲۰۲۴، صد‌ها نفر از پرسنل نظامی سابق کلمبیا برای جنگیدن در کنار نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) به سودان سفر کرده‌اند، نیرو‌هایی که ایالات متحده آنها را به ارتکاب نسل‌کشی متهم کرده است.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، کلمبیایی‌ها تخصص تاکتیکی و آموزشی را در اختیار نیرو‌های پشتیبانی سریع قرار داده‌اند و به عنوان پیاده نظام و توپخانه، خلبان و مربی پهپاد و سایر نقش‌ها و برخی از آنها کودکان را برای جنگیدن برای این گروه شبه‌نظامی آموزش داده‌اند. این وزارتخانه افزود که جنگجویان کلمبیایی در نبرد‌هایی در سراسر سودان از جمله در خارطوم، پایتخت و الفشیر شرکت کرده‌اند.

جان هرلی، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و ​​اطلاعات مالی در این بیانیه گفت: «نیرو‌های پشتیبانی سریع بار‌ها و بار‌ها نشان داده‌اند که مایل به هدف قرار دادن غیرنظامیان - از جمله نوزادان و کودکان خردسال - هستند. وحشیگری آنها درگیری را عمیق‌تر کرده و منطقه را بی‌ثبات کرده و شرایط را برای رشد گروه‌های تروریستی فراهم کرده است.»

در میان افراد هدف قرار گرفته، آلوارو آندرس کیخانو بکرا، که به گفته وزارت خزانه‌داری، تابعیت دوگانه کلمبیایی-ایتالیایی دارد و یک افسر نظامی بازنشسته کلمبیایی مستقر در امارات متحده عربی است، حضور داشت. این وزارتخانه او را به ایفای نقش محوری در استخدام و اعزام پرسنل نظامی سابق کلمبیا به سودان متهم کرد.

امارات متحده عربی به مسلح کردن نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) متهم شده است، اتهامی که آن را رد کرده است.

وزارت خزانه‌داری در این بیانیه گفت: «ایالات متحده بار دیگر از بازیگران خارجی می‌خواهد که از ارائه حمایت مالی و نظامی به متخاصمان دست بردارند.»

درگیری بین ارتش سودان و نیرو‌های پشتیبانی سریع در آوریل ۲۰۲۳ از دل یک جنگ قدرت آغاز شد و باعث قحطی، کشتار‌های قومی و آوارگی گسترده شده است. در ماه نوامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که برای توقف درگیری مداخله خواهد کرد.

ایالات متحده، امارات متحده عربی، مصر و عربستان سعودی - معروف به کواد - در اوایل ماه نوامبر طرحی را برای آتش‌بس سه ماهه و به دنبال آن مذاکرات صلح پیشنهاد کردند. نیرو‌های پشتیبانی سریع با اعلام پذیرش این طرح، اما اندکی پس از آن با رگباری از حملات پهپادی به قلمرو ارتش حمله کردند.

منبع: رویترز