پرسش: ۱- منظور از عند المطالبه بودن مهریه چیست؟

۲- آیا زوج می‌تواند با قرض گرفتن، مهریه را پرداخت کند و ایا واجب است که قرض بگیرد؟

۳- اگر مهریه را زیاد قرار دهند ولی زوجین قرار بگذارند که بعد از عقد دختر آن را ببخشد، آیا اشکال دارد؟

پاسخ: ۱- اگر مهریه مدت دار نبوده یا مدت دار بوده و زمان پرداخت آن فرا رسیده زوجه می‌تواند آن را مطالبه نماید و بر زوج واجب است در صورت توانایی مالی، آن را بپردازد، ولی چنانچه زوج توانایی مالی نداشته باشد، زوجه باید به وی مهلت دهد. شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین (مهریه عند المطالبه) و (مهریه عند الاستطاعه) نیست.

۲- با قرض هم می‌توان مهریه را پرداخت ولی بر زوج واجب نیست قرض بگیرد مگر آنکه در عقد ازدواج شرط شده باشد که در صورت مطالبه زن و عدم توانائی شوهر او با قرض گرفتن مهریه را ادا کند.

۳- اشکال ندارد، البته اگر شوهر شرط کند که زن آن را ببخشد بر زن واجب است وفا به شرط کند و اما اگر زن وعده بدهد که ببخشد، بنابر احتیاط و اجب وفا به وعده لازم است و مشهور بین فقهاء عدم وجوب وفا به وعده است.