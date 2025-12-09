حضرت آیت الله سیستانی به پرسشی درباره «منظور از عندالمطالبه بودن مهریه» پاسخ داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پرسش و پاسخ به این شرح است:

پرسش: ۱- منظور از عند المطالبه بودن مهریه چیست؟

۲- آیا زوج می‌تواند با قرض گرفتن، مهریه را پرداخت کند و ایا واجب است که قرض بگیرد؟

۳- اگر مهریه را زیاد قرار دهند ولی زوجین قرار بگذارند که بعد از عقد دختر آن را ببخشد، آیا اشکال دارد؟

پاسخ: ۱- اگر مهریه مدت دار نبوده یا مدت دار بوده و زمان پرداخت آن فرا رسیده زوجه می‌تواند آن را مطالبه نماید و بر زوج واجب است در صورت توانایی مالی، آن را بپردازد، ولی چنانچه زوج توانایی مالی نداشته باشد، زوجه باید به وی مهلت دهد. شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین (مهریه عند المطالبه) و (مهریه عند الاستطاعه) نیست.

۲- با قرض هم می‌توان مهریه را پرداخت ولی بر زوج واجب نیست قرض بگیرد مگر آنکه در عقد ازدواج شرط شده باشد که در صورت مطالبه زن و عدم توانائی شوهر او با قرض گرفتن مهریه را ادا کند.

۳- اشکال ندارد، البته اگر شوهر شرط کند که زن آن را ببخشد بر زن واجب است وفا به شرط کند و اما اگر زن وعده بدهد که ببخشد، بنابر احتیاط و اجب وفا به وعده لازم است و مشهور بین فقهاء عدم وجوب وفا به وعده است.

برچسب ها: مهریه ، عندالمطالبه
خبرهای مرتبط
دانستنی‌های حقوقی؛
«عندالاستطاعه» یا «عندالمطالبه»؟
البرزي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران:
"بيمه مهريه" از لحاظ حقوقي كارشناسي نيست
دختری که با صندوق‌های طلا به خانه بخت رفت+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تنها کشوری که حمل و نقل رایگان را اجرا کرد
چرا قبل از پوشیدن لباس‌های نو باید آنها را شست؟
پایان افسانه‌ای خیالی؛ ارتش اسرائیل چگونه در حال فروپاشی از درون است؟
بهترین و بدترین فیلم‌های علمی تخیلی از نگاه دانشمندان ناسا
آیا کار کردن از خانه برای سلامت روان مفید است؟
محل تولد قمرها در کهکشان شناسایی شد
شک: موریانه‌ای که زندگی را از درون می‌خورد
عندالمطالبه بودن مهریه به چه معناست؟
آخرین اخبار
عندالمطالبه بودن مهریه به چه معناست؟
شک: موریانه‌ای که زندگی را از درون می‌خورد
پایان افسانه‌ای خیالی؛ ارتش اسرائیل چگونه در حال فروپاشی از درون است؟
محل تولد قمرها در کهکشان شناسایی شد
چرا قبل از پوشیدن لباس‌های نو باید آنها را شست؟
تنها کشوری که حمل و نقل رایگان را اجرا کرد
بهترین و بدترین فیلم‌های علمی تخیلی از نگاه دانشمندان ناسا
آیا کار کردن از خانه برای سلامت روان مفید است؟
باد و خورشید؛ ارزان‌ترین منبع تولید برق در آمریکا
از کاباره‌های شبانه تا خالکوبی نام خمینی
۵ نقطه‌ای که آدم‌هایش بیشتر از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند
جشنواره كمدی ریاض؛ ابزار چهره‌شویی محمد بن سلمان
قورباغه‌های بی‌باک قاتلِ زنبورهای قاتل!
فعالیت‌های انسان چگونه گسل‌های خفته را بیدار می‌کند؟
سینمای بی‌پناه اروپا/ چرا جشنوارۀ کن به جای دفاع از سینمای آرت‌هاوسیِ اروپا پناهی را تحویل می‌گیرد؟
وقتی رئیس‌جمهور چرت می‌زند و آمریکا می‌بازد
مرد، خرگوش یا الهه؛ چرا مردم روی ماه صورت‌های آشنا می‌بینند؟
از آداب غذا خوردن مسلمان‌ها چه می‌دانید؟