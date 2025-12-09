باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - روز سه‌شنبه، فایننشال تایمز (FT) گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین چند روز فرصت داده است تا به پیشنهاد او برای آتش‌بس با روسیه پاسخ دهد.

به گفته مقامات آگاه از این موضوع، جرد کوشنر، داماد و مشاور سابق ترامپ و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه به خاورمیانه به زلنسکی گفته‌اند که رئیس جمهور ایالات متحده می‌خواهد اوکراین و روسیه تا کریسمس به توافق برسند. طبق گزارش‌ها، زلنسکی پاسخ داده است که ابتدا به زمان نیاز دارد تا با متحدان کی‌یف در اروپا مشورت کند. یکی از مقامات خاطرنشان کرد که اوکراین نمی‌خواهد با امتیازات ارضی موافقت کند، اما نگران از دست دادن حمایت ایالات متحده نیز هست.

پیش از این، گزارش شده بود که ایالات متحده زلنسکی را تحت فشار قرار داده است تا طرح ترامپ را که شامل امتیازات ارضی به روسیه است، بپذیرد. زلنسکی سپس گفت که «در آینده نزدیک» با یک پیشنهاد «اصلاح‌شده» پاسخ خواهد داد. در همین حال، ترامپ تردید‌های خود را در مورد آمادگی زلنسکی برای صلح ابراز کرد.