باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در حال حاضر، بازار ارز کشور با چالش‌های جدی مواجه است که تأثیرات منفی آن بر تمام مولفه‌های اقتصاد کشور به وضوح قابل مشاهده است. قیمت ارز‌های خارجی به ویژه دلار، در روز‌های اخیر به شدت افزایش یافته و این روند انتظارات تورمی را در جامعه تشدید کرده است.

در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد به مرز‌های بی‌سابقه‌ای رسیده و فعلا خبری از توقف روند نیست! بسیاری از کارشناسان بر این باورند این افزایش قیمت به دلیل ناترازی شدید میان عرضه و تقاضا، کسری بودجه دولت، عدم مدیریت صحیح منابع ارزی، بازار و مصوبات اخیر دولت به وجود آمده است همچنین کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم وجود برنامه‌های مشخص و کارآمد برای کنترل تورم و مدیریت بازار ارز در حال تشدید این روند است.

تصویب سیاست واردات کالا بدون انتقال ارز

گفتنی است کارشناسان معتقدند یکی از عوامل کلیدی در این وضعیت، تصویب سیاست واردات کالا بدون انتقال ارز است که به نوعی به افزایش تقاضا و در نتیجه جهش قیمت ارز منجر شده است در همین راستا هم بهزاد خسروی کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفته بود: موضوع واردات کالا بدون انتقال ارز که به تصویب رسید، به نظر ما به عنوان کارشناسان اقتصادی باید منجر به ورود ارز‌های خارج از کشور به بازار می‌شد، اما در عمل باعث شد که تقاضای حدود ۲۰۰ میلیون دلاری خارج از شبکه‌های رسمی بانک مرکزی ایجاد شود که به نوبه خود، جهش قیمت ارز را به دنبال داشت. این موضوع همچنین اثرات خود را در قیمت‌های جهشی تتر و ایجاد فاصله قیمت بین بازار نیما و بازار آزاد نشان داد.

همچنین روند صعودی نرخ ارز باعث کاهش شدید اعتماد و افزایش انتطارات تورمی شده است موضوعی که می‌تواند نقدینگی را به سمت بازار‌های سوداگرانه هدایت کند.

تبعات رهاشدگی نرخ ارز برای اقتصاد کشور

از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که عدم نظارت مؤثر بر بازار ارز شرایط را برای سودجویان و دلالان فراهم کرده است. این موضوع به نوبه خود می‌تواند به افزایش قیمت ارز و نوسانات شدید در بازار دامن زدند؛ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: نظارت مؤثر در بازار ارز بسیار حائز اهمیت است چرا که عدم کافی بودن نظارت سبب می‌شود شرایط بازار از تعادل خارج شود و همین موضوع فرصت را برای سوداگران فراهم می‌کند بر همین اساس است که باید بانک مرکزی در این زمینه بازنگری جامعه‌ای داشته باشد و به سمت نظارت کارامدتری حرکت کند؛ البته که تمام بحث نوسان نرخ ارزی به بحث نظارت باز نمی‌گردد و مولفه‌های مختلفی همچون کسری بودجه و تصمیمات نادرست اقتصادی و ... نیز در روند فعلی مؤثر است؛ در نهایت باید تاکید کرد ضروری است که دولت و نهاد‌های نظارتی و اقتصادی به سرعت برنامه‌های مؤثری برای مدیریت منابع ارزی و کنترل قیمت‌ها ارائه دهند. همچنین عدم واکنش متولیان اقتصاد کشور از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث شده بسیاری از معتقد باشند حالا دیگر بازار ارز به حال خود رها شده است رهاشدگی که می‌تواند تبعات جبران ناپذیری برای سفره مردم و اقتصاد کشور داشته باشد.

در نهایت گفتنی است، وضعیت بازار ارز کشور با سرعت در نوار صعودی در حال حرکت است و نیاز به اقدامات فوری و مؤثر برای کنترل این وضعیت وجود دارد و اگر اکنون کاری برای آن صورت نگیرید کنترل این وضعیت در آینده به مراتب دشوار‌تر خواهد بود.