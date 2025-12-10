وزیر خارجه روسیه به طرف‌های غربی هشدار داد که روسیه آماده است تا به استقرار هرگونه نیروی خارجی در اوکراین پاسخ و اقدامات لازم را انجام دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داد که روسیه به هرگونه استقرار نیرو‌های خارجی در اوکراین یا به توقیف دارایی‌های خود پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که اقدامات تلافی‌جویانه آماده است.

او در سخنرانی خود در مجلس فدرال افزود: ترامپ عجله‌ای برای لغو تحریم‌ها علیه روسیه ندارد؛ در واقع، او در حال افزایش آنها است.

لاوروف افزود: روسیه از تمایل ترامپ برای گفت‌و‌گو در مورد اوکراین قدردانی می‌کند، روسیه و آمریکا توافق کرده‌اند که به تلاش برای حل و فصل در اوکراین ادامه دهند. پیشنهادات آمریکا بر لزوم تضمین حقوق اقلیت‌ها و آزادی‌های مذهبی در اوکراین تاکید دارد.

وزیر خارجه روسیه تاکیدر کرد: روسیه به استقرار هرگونه نیروی خارجی در اوکراین پاسخ خواهد داد و آماده انجام این کار است. اتحادیه اروپا، در کوری سیاسی ناامیدانه، خود را با این فکر که می‌تواند روسیه را شکست دهد، فریب می‌دهد.

لاوروف افزود: روسیه به توقیف دارایی‌های خود در غرب پاسخ خواهد داد، همچنین اروپا به هر طریقی تلاش می‌کند تا مانع حل و فصل دیپلماتیک در اوکراین شود.

او فاش کرد: اروپا زلنسکی را به ادامه جنگ تحریک می‌کند، اما بودجه لازم را ندارد و تنها کاری که می‌تواند انجام دهد دزدیدن دارایی‌های روسیه است. ما از پول ملی خود در میان جایگزین‌های مختلف دلار برای مقابله با تکبر و سلطه آمریکا استفاده می‌کنیم.

وزیرخارجه روسیه تاکید کرد: ما باید برای جایگزین‌های مختلف و برای توافق‌های متقابل که در بریکس و سازمان همکاری شانگهای در حال توسعه هستند، آماده شویم.  ما دلار را کنار نگذاشتیم، اما پس از اینکه به سلاحی در دست آمریکا تبدیل شد، مجبور به این کار شدیم.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و اروپا
خبرهای مرتبط
رهبران ائتلاف موافقان اوکراین روز پنجشنبه دیدار می‌کنند
واشنگتن پست:
پیشنهاد آمریکا برای ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین
فساد و تبعیض در اوکراین؛
همه به جبهه می‌روند به جز نزدیکان زلنسکی
پایان بازی با کمدین اوکراین
کاخ سفید عبور از زلنسکی را کلید زد
کاهش کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
آخرین اخبار
ادعای آمریکا درباره ارتباط نفتکش توقیف شده ونزوئلا با حزب الله و ایران
اتریش در آستانه رأی‌گیری درباره قانون ممنوعیت حجاب اسلامی در مدارس
حمله هوایی خونتای میانمار به بیمارستان ۳۱ کشته برجای گذاشت
تشکیل منطقه نظامی جدید مرزی در کالیفرنیا برای مقابله با عبور غیرقانونی مهاجران
عفو نتانیاهو و رسوایی ساختار اسرائیل
اوکراین طرح جدیدی برای پایان جنگ به آمریکا فرستاد/ ترامپ از اروپا انتقاد کرد
ونزوئلا توقیف نفتکش توسط آمریکا را «دزدی دریایی بین‌المللی» خواند
یک کشته در آتش‌سوزی بازاری در سن پترزبورگ
آمریکا یک نفتکش را در سواحل ونزوئلا توقیف کرد
موج انصراف کشور‌ها از مسابقات یوروویژن به ایسلند رسید
زلنسکی از احتمال پایان جنگ اوکراین در آینده نزدیک خبر داد
سازمان ملل: اسرائیل به گشت صلح‌بانان در لبنان شلیک کرد
ترامپ و نتانیاهو در مارالاگو دیدار می‌کنند
مذاکرات بر سر اسناد کلیدی حل و فصل اوکراین به هیچ وجه تمام نشده است
ریزش دو ساختمان در مراکش دست‌کم ۲۲ کشته بر جای گذاشت
نیمی از آمریکایی‌ها ترامپ را مقصر گرانی مواد غذایی می‌دانند
یونسکو رسما آشپزی ایتالیایی را به عنوان یک نماد فرهنگی به رسمیت شناخت
رهبر انصارالله: صهیونیست‌ها هزاران زن مسلمان را در فلسطین به شهادت رسانده‌اند
زلزله ۶.۵ ریشتری منطقه هوکایدو در ژاپن را لرزاند
زلنسکی: اوکراین و آمریکا در مورد بازسازی پس از جنگ بحث خواهند کرد
۳۰ ثانیه طلایی سارقان جواهرات: گزارش رسمی فرانسه از شکست امنیتی بزرگ در موزه لوور
حماس طرح‌های گسترش شهرک‌سازی اسرائیل را محکوم کرد
رهبران ائتلاف موافقان اوکراین روز پنجشنبه دیدار می‌کنند
پیشنهاد آمریکا برای ایجاد منطقه غیرنظامی در اوکراین
عذرخواهی رسمی وزیرخارجه لبنان از عراقچی
۰٫۰۰۱ درصد جهان؛ ثروتمندتر از نیمی از بشریت
ترکیه و سوریه در آستانه حمله مشترک به قسد
تماس بین قاهره و واشنگتن برای غزه
کرملین: اولویت ما صلح است
آمریکا در لیست تهدید‌ علیه دانمارک قرار گرفت