باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، هشدار داد که روسیه به هرگونه استقرار نیروهای خارجی در اوکراین یا به توقیف داراییهای خود پاسخ خواهد داد و تاکید کرد که اقدامات تلافیجویانه آماده است.
او در سخنرانی خود در مجلس فدرال افزود: ترامپ عجلهای برای لغو تحریمها علیه روسیه ندارد؛ در واقع، او در حال افزایش آنها است.
لاوروف افزود: روسیه از تمایل ترامپ برای گفتوگو در مورد اوکراین قدردانی میکند، روسیه و آمریکا توافق کردهاند که به تلاش برای حل و فصل در اوکراین ادامه دهند. پیشنهادات آمریکا بر لزوم تضمین حقوق اقلیتها و آزادیهای مذهبی در اوکراین تاکید دارد.
وزیر خارجه روسیه تاکیدر کرد: روسیه به استقرار هرگونه نیروی خارجی در اوکراین پاسخ خواهد داد و آماده انجام این کار است. اتحادیه اروپا، در کوری سیاسی ناامیدانه، خود را با این فکر که میتواند روسیه را شکست دهد، فریب میدهد.
لاوروف افزود: روسیه به توقیف داراییهای خود در غرب پاسخ خواهد داد، همچنین اروپا به هر طریقی تلاش میکند تا مانع حل و فصل دیپلماتیک در اوکراین شود.
او فاش کرد: اروپا زلنسکی را به ادامه جنگ تحریک میکند، اما بودجه لازم را ندارد و تنها کاری که میتواند انجام دهد دزدیدن داراییهای روسیه است. ما از پول ملی خود در میان جایگزینهای مختلف دلار برای مقابله با تکبر و سلطه آمریکا استفاده میکنیم.
وزیرخارجه روسیه تاکید کرد: ما باید برای جایگزینهای مختلف و برای توافقهای متقابل که در بریکس و سازمان همکاری شانگهای در حال توسعه هستند، آماده شویم. ما دلار را کنار نگذاشتیم، اما پس از اینکه به سلاحی در دست آمریکا تبدیل شد، مجبور به این کار شدیم.
منبع: آر تی