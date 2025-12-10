پرونده رئیس فیفا به خاطر اهدای جایزه به رئیس جمهور آمریکا روی میز دادگاه است و احتمال پس گرفتن جایزه صلح از ترامپ وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اهدای جایزه صلح فیفا توسط اینفانتینو به ترامپ بدون ملاک شفاف باعث شده تا بنا افشاگری امروز(چهارشنبه) نشریه اتلتیک، شکایتی ۸ صفحه‌ای علیه رئیس فیفا از سوی سازمان حقوق بشری FairSquare در لندن تنظیم شود.اینفانتینو متهم به «نقض مکرر» قوانین بی‌طرفی سیاسی فیفا است – قانونی که در ماده ۱۵ اخلاقی فیفا الزامی است و افراد مرتبط را ملزم به «بی‌طرفی سیاسی کامل در تعامل با نهادهای دولتی» می‌سازد.

جایزه صلح فیفا، که برای اولین بار هفته گذشته در ۵ دسامبر ۲۰۲۵ (در واشنگتن دی‌سی) اهدا شد، بدون هیچ فرآیند شفاف، نامزدها، داوران یا مشورتی با شورای فیفا (هیئت حاکمه اصلی سازمان) ایجاد شد. رسانه متعدد جهان این جایزه را «اختراع ناگهانی» اینفانتیو معرفی کردند تا به ترامپ، که در تلاش برای دریافت نوبل صلح ناکام مانده بود، «جایگزینی» بدهد.

حالا نشریه اتلتیک جزئیات شکایت FairSquare فاش کرده و می‌نویسد که رئیس فیفا مرتکب ۴ نقض آشکار قانون شده است:

۱-لابی‌گری عمومی برای نوبل صلح ترامپ(اکتبر ۲۰۲۵): اینفانتینو در اینستاگرامش نوشت: «ترامپ قطعاً شایسته نوبل صلح است.» این اقدام، که FairSquare آن را «لابی‌گری مستقیم» می‌خواند، فیفا را به عنوان حامی ترامپ معرفی می‌کند.

۲-پست اینستاگرامی روز تحلیف ترامپ (۲۰ ژانویه ۲۰۲۵): رئیس فیفا ویدیویی منتشر کرد و نوشت: «با هم نه تنها آمریکا را دوباره بزرگ می‌کنیم، بلکه کل جهان را.» FairSquare این را «پشتیبانی آشکار از شعار انتخاباتی ترامپ» توصیف کرده است.

۳-مصاحبه در American Business Forum (نوامبر ۲۰۲۵، میامی): اینفانتینو ترامپ را «دوست نزدیک واقعی» خواند و در دفاع از او گفت: «همه ما باید از آنچه او در آمریکا انجام می‌دهد حمایت کنیم، چون به نظر خوب می‌رسد.» این مصاحبه، که در حضور تجار آمریکایی برگزار شد، ترامپ را از اتهامات «استبداد» تبرئه کرد.

۴-ایجاد و اهدای جایزه صلح بدون فرآیند (دسامبر ۲۰۲۵): FairSquare تأکید دارد که اینفانتیو بدون اختیارات قانونی (طبق اساسنامه فیفا، چنین جوایزی باید توسط شورای فیفا تصویب شود) عمل کرده و این را «سوءاستفاده فاحش از قدرت» می‌داند.