باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - روزنامه تایمز هند گزارشی را منتشر کرد که به مناسب‌ترین الگوی خواب برای زندگی آنها پرداخته است: آیا بهتر است به هشت ساعت خواب بی‌وقفه در شب پایبند باشیم، یا تقسیم خواب بین شب و یک چرت ساختارمند در طول روز می‌تواند مزایای بیشتری داشته باشد؟

طبق این گزارش، عادات خواب تحت تأثیر فشار‌های کاری، فناوری و سبک زندگی مدرن به سرعت در حال تغییر است و برخی را به سمت اتخاذ مدل "خواب منقطع" به عنوان جایگزینی برای خواب بی‌وقفه سنتی سوق می‌دهد.

خواب بی‌وقفه چه فوایدی دارد؟

خواب بی‌وقفه رایج‌ترین الگو است که در آن افراد حدود هشت ساعت بدون وقفه، مطابق با ریتم طبیعی بدن، می‌خوابند. این الگو امکان گذار کامل از تمام مراحل خواب، از جمله خواب عمیق و خواب با حرکت سریع چشم (REM) را فراهم می‌کند.

این چرخه منظم از طیف وسیعی از عملکرد‌های حیاتی پشتیبانی می‌کند، از جمله:

* تنظیم هورمون‌ها

* سلامت قلب

* حافظه

* ثبات خلق و خو

* حفظ سطح انرژی در طول روز

بنابراین، بسیاری احساس می‌کنند که این الگو در طول روز ثبات ذهنی و جسمی را برای آنها فراهم می‌کند.

خواب تقسیم‌شده: استراحت دو مرحله‌ای

خواب تقسیم‌شده به عنوان توزیع خواب بین یک دوره کوتاه‌تر شبانه و یک چرت ساختارمند در طول روز تعریف می‌شود. برخی از افراد این الگو را به دلایل حرفه‌ای، خانوادگی یا فیزیولوژیکی اتخاذ می‌کنند.

مطالعه‌ای که در Nature Scientific Reports منتشر شده است نشان می‌دهد که تقسیم خواب بین چرت‌های شبانه و روزانه "استرس انباشته شده خواب را کاهش می‌دهد" و انواع خاصی از حافظه بلندمدت را تقویت می‌کند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که خواب تقسیم‌شده، هنگامی که ساختارمند باشد، ممکن است اثرات شناختی مشابهی با خواب بدون وقفه، همراه با انعطاف‌پذیری بیشتر برای افرادی که برنامه‌های روزانه نامنظمی دارند، ارائه دهد.

هر الگو چگونه بر زندگی روزمره ما تأثیر می‌گذارد؟

خواب بدون وقفه به موارد زیر کمک می‌کند:

* پیشرفت روان در مراحل خواب عمیق و REM

* ترشح منظم ملاتونین و کورتیزول

* افزایش سلامت قلب، متابولیسم و ​​ایمنی

* تثبیت حافظه بلندمدت

* حفظ سطح انرژی پایدار در طول روز

از سوی دیگر، خواب تکه‌تکه به موارد زیر کمک می‌کند:

* کاهش فشار خواب روزانه

* افزایش تمرکز پس از چرت زدن

* تقویت حافظه از طریق چرت‌های کوتاه

* انعطاف‌پذیری بیشتر برای تغییر برنامه‌های کاری

* حفظ کل ساعات خواب حتی با خواب شبانه کوتاه‌تر

کدام سبک برای شما مناسب است؟

انتخاب بین این دو به نیاز‌ها و سبک زندگی فردی بستگی دارد. کسانی که پس از یک خواب کامل شبانه احساس هوشیاری و کارایی می‌کنند، ممکن است نیازی به تغییر روال خود نداشته باشند. با این حال، کارگران شیفتی، مادران جدید یا کسانی که برنامه‌های شلوغی دارند، ممکن است از خواب تکه‌تکه بهره‌مند شوند.

کارشناسان توصیه می‌کنند برای ارزیابی اینکه کدام سبک برای شما مناسب‌تر است، طیف وسیعی از شاخص‌ها را زیر نظر بگیرید، مانند سطح هوشیاری، خلق و خو، عملکرد ذهنی و کیفیت خواب. همچنین توصیه می‌شود قبل از خواب از صفحه نمایش دوری کنید، برنامه خواب و بیداری ثابتی داشته باشید و از یک محیط آرام و تاریک اطمینان حاصل کنید.

در نهایت، دانشمندان تأکید می‌کنند که خواب یک الگوی واحد و ثابت نیست، بلکه یک سیستم انعطاف‌پذیر است که می‌تواند با نیاز‌های فردی سازگار شود، مشروط بر اینکه سلامت جسمی و روانی حفظ شود.

منبع: العربیه