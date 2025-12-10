استرس روانی قلب را تهدید می‌کند که باید از خود در برابر عوارض آن محافظت کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نیکولای گولیایف، متخصص قلب، اظهار داشت که استرس روانی طولانی مدت می‌تواند باعث فشار خون بالا، ضربان قلب نامنظم و ایسکمی میوکارد شود.

او گفت: «استرس روانی مداوم به افزایش فعالیت سیستم عصبی سمپاتیک، ضربان قلب سریع و تغییرپذیری ضربان قلب کمک می‌کند که باعث کاهش خاصیت ارتجاعی قلب و افزایش خطر آریتمی و ایسکمی میوکارد در افراد مستعد می‌شود.»

او افزود که خستگی روانی تنها به مغز محدود نمی‌شود، بلکه بر خودتنظیمی قلب نیز تأثیر می‌گذارد. او توضیح داد که پس از چند ساعت فعالیت ذهنی شدید، ضربان قلب افزایش می‌یابد و فشار خون و سطح کورتیزول بالا می‌رود.

او اشاره کرد که پس از ۴-۵ ساعت کار ذهنی شدید، متابولیسم در قشر جلوی مغز تغییر می‌کند و سطح گلوتامات، یک انتقال‌دهنده عصبی مرتبط با خستگی و استرس، افزایش می‌یابد.

گولیایف توصیه کرد که کار ذهنی شدید به ۳ تا ۴ ساعت در روز کاهش یابد و هر ۶۰ تا ۹۰ دقیقه استراحت داشته باشید. او همچنین پیشنهاد کرد که از تکنیک‌های تنفس و فعالیت بدنی برای بازگرداندن تعادل به سیستم عصبی خودکار استفاده شود.

او هشدار داد که استرس مزمن خطر انفارکتوس میوکارد (حمله قلبی) را افزایش می‌دهد، زیرا تصلب شرایین را تسریع می‌کند و با افزایش نشانگر‌های التهابی مرتبط است. او گفت: «استرس مزمن به دلیل تصلب شرایین تسریع شده و افزایش التهاب، خطر انفارکتوس میوکارد را افزایش می‌دهد.»

او توضیح داد که وقتی علائم خستگی حاد یا مزمن ظاهر می‌شود، باید قوانین ساده‌ای مانند موارد زیر رعایت شود:

اختصاص ۵ تا ۱۰ دقیقه در روز به تمرینات تنفسی یا پیاده‌روی.

نظارت بر فشار خون و نبض.

رعایت یک برنامه منظم کار-استراحت و حداقل ۷ ساعت خواب در شب.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: استرس ، سلامت روانی ، سلامت قلب
